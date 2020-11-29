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山村教書記（上）

馬良驥

上個世紀五○年代至九○年代，中國農村的中小學校有這麼一批教師，統稱為「民辦教師」，不拿國家薪水，他們散布於偏遠的鄉村，拿著微薄的補貼，工資都談不上。在受過師範教育、正規的公辦教師十分缺乏的年代，鄉村的啟蒙教育多是由他們負起。七○年代，我在農村插隊時，曾做過四年的民辦教師，那段時光至今難忘。

插隊五年後，大隊支部書記終於同意我去當民辦教師。我插隊的閩北山區，人口多散居，三、五戶為一小村，十幾二十戶就是較大的村了。當時，一個公社（今之鄉鎮）的教育系統統稱學區，公社管理委員會所在地有公辦的中心小學，中心小學的校長就是學區負責人。學區負責整個公社所有公民辦學校的管理，和教學人員的調配；我因是新手，且無背景後台，鄉鎮附近的教職點都被多少有點人事關係的人占著，我被派到離鄉鎮四十多里外的一個大隊（今是行政村）。

我挑著被褥衣物，走了四十多里的山路，來到任教地方的大隊部。當年，每個大隊都有一個小學校，學區派駐一、二名公辦教師教學，並管理這個大隊各個生產隊（今之自然村）教學點，一個教學點就一個民辦教師，教三至八名村裡的學齡兒童。我要去的教學點也是個自然村，離大隊部還有十里路。我到大隊部時，村裡接我的人已等著了。

接我的人是個學生家長，他拿過我的行李，我跟在後面。在攀談中，我知道了要去的自然村有十幾戶人家，分三處散居在山中。學校在最多戶人家的村落，另幾處人家住處也在二、三里路內，那裡的孩子每天都走路上下學，有八、九個孩子。

教學點的教室設在生產隊木樓糧倉，下面一層放穀子，二樓有二間，大間是生產隊會議室，平時放七、八張課桌用作教室，小間正好供老師住，內置一桌一椅一榻。

放下行李，就有個約八歲的小女孩來找我，說「今天到我家吃派飯」。何謂派飯？原來民辦教師沒工資，每月學區發給八元的國家補貼，教學點所在的大隊再每月給五元，教學期間，每天輪流到學生家吃飯，一個學生輪一天，老師則每天給派飯的人家四兩糧票二角錢。這就是當時「民辦公助」教師的待遇，別看收入微薄，卻是當年農村受過完整中小學教育的人一個出路。我孤身一人，這下一日三餐不愁，且每月還有幾元零錢，不再受下田之風吹日曬，對民師這待遇心裡還是很受用的。

第二天上午，來了八、九個孩子，七歲至十三歲。一問都是學生，從一年級到五年級都有，孩子們嘰嘰喳喳地告訴我，上學期只有一到四年級，這學期四年級升五年級，又來了二個一年級新生，這學期有五個年級。有個稍大的孩子問我開不開五年級，他是原四年級唯一一個學生，不開五年級，他就還讀四年級，他說去年有個老師為了壓縮年級，就讓二年級留級，硬生生砍了三年級。看著孩子盼望的樣子，我說我不砍，五個年級的課都開。

五個年級的孩子都集中在這間教室上課，這種上學方式叫「複式班」。複式班的教學是很累的，其他民辦教師一個班教三個年級，至多四個年級；而我上五個年級，通常一天七節課，穿插安排不同年級的語文、算術。放下一年級的語文，立即抓起五年級的算術，上完四年級的語文，二年級的算術又等著了。其間按排自習、朗讀，作業一刻不停，真是整天都「誨人不倦」。

➤➤➤山村教書記（下）

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