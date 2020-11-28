我一直跑！一直跑！在快跑到紐約名校史岱文森高中時，忽然聽到一聲巨響。回頭一看，只見像核彈爆炸一樣的蕈狀雲快速地從地面衝向空中，世貿中心大樓就這樣在面前垮下來！這逼得我繼續往北跑，腦中突然閃過一個想法：我竟然在美國逃難？

環顧四周，只能繼續往北走，想到背後的下城，不知道已經變成何種狀態；直覺眼前發生的事件，就像「珍珠港事變」的重演，未來是否即將發生戰爭？

直到中城的二十三街，周遭的情況似乎沒有明顯的影響，才向街旁的商店借電話與家人聯絡，讓他們知道自己一切平安，並被告知可到一位朋友的辦公室先休息。

到了友人的辦公室碰見幾位朋友，才大概了解今天早上發生的事件，並在確定還可搭地鐵 之後，總算可以回家了。

但是在回家的路上與回到家之後，卻發現腦袋一直是空空的，感覺好像思緒不能集中一樣；懷疑今天從早上開始發生的事情是真的嗎？此後幾天，我就一直持續上述的精神狀態。

縱然日子總是要過，但我還是難免會想到：在第一架飛機撞擊北棟樓之後，當時在南棟樓觀望的人，怎麼可能想到半小時之後，第二架飛機會撞向自己？許多在當天早上如往常一般，被停在長島鐵路 、新澤西通勤火車站前停車場上的汽車，怎麼再也等不到主人？

聽一位友人說，同事到辦公室之後，習慣先上廁所大號，沒想到那是他最後一次上廁所。許許多多日以為常，不會注意的人、事、物都可能突然之間再也回不來了。如果這不是無常，那什麼是無常？

當然也有令人慶幸的事情，有朋友當天剛好請假在家；也有朋友當天剛好搭上拋錨的公車，待快到下城時已沒法進去，幸運地被擋在外圍。

有些人的經驗是很難忘記的，聽說在世貿中心工作的人員沿著樓梯走下來時，已可感受到大樓的鋼骨結構被燒得火紅，彷彿整棟樓即將垮下來；難怪有人在走出大樓時，兩隻腳終於支撐不住而跪在地上。

一位服務於紐約市 房屋局（Building Department）的朋友，事發後即被派赴現場了解情況，見到第一棟北樓頂端的避雷針倒下來，直挺挺地穿過屋頂，插在冬之花園（Winter Garden），可以想像當時的情景會是多麼地驚恐！許許多多的故事，看似不可能，它卻發生了；也只有身歷其境的人，才能夠真切地體會。

哈德遜河的河水仍然靜靜地流著，隨著紐約世貿易中心重建工程的完成與重新啟用，偶爾帶著親朋好友去參觀時，難免被年輕的晚輩問到當時的情景，謹將記憶所及，描述如上，以紀念自己曾經走過的歷史現場。

➤➤➤九一一憶往（上）