我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

周家胡同

璽淳

話說周家胡同，坐落在津門七十二沽之一的鹹水沽。鹹水沽地處海河下稍，河道縱橫，稻田棋布，魚米之鄉，古來有「小江南」之稱。清代詩人查昌業曾經到鹹水沽探幽尋古，他的「即景」詩：「尋芳步步踏青來，柳外何人築釣台？七十二沽春水活，午景聲裡野桃開。」描寫的就是鹹水沽周邊的田野河川風景。

周家胡同是鹹水沽最令人嚮往的一條胡同，一是清末最後一次科舉考試，周家兩兄弟同時中秀才，被視為鍾靈毓秀之地；二是周家花園風景優美，臨河濱堤壩，楊柳垂絲，園內樹木成蔭，籐花迴廊，曲徑通幽，園內築二層秋爽樓，登高望遠，把酒臨風，吟詩作賦，風雅之極。

周家胡同一頭通往老街，就是鎮上的鬧市區；一頭通往海河，是漕運碼頭，胡同地勢兩頭低，中間高。周家的房子用磚石做地基，意在防水防潮，上面以土坯做牆，表面塗泥灰，房頂起脊覆瓦，這種建築形式俗稱穿靴戴帽，表面不似磚瓦房那麼光鮮，正是讀書人家含蓄內斂的風格。

真正入住才知其妙，土坯牆厚過盈尺，高牆大屋，冬則保暖，夏則清涼。周氏家族聚集在此，世代耕讀傳家。近代著名的紅學專家周汝昌和他的四哥周祜昌都出生在此。

周家花園在津沽一帶名聲遠播，雅士雲集，當年張伯駒和顧隨兩位大學者專程光顧，在周家花園的涼蔭下，與周氏兄弟和鎮上文人，或吟詩作畫，或品茗論賦，彼時，周汝昌對他們執弟子禮。

周汝昌是顧隨先生的學生，他形容老師講課：「正如名角登場，你沒見過那種精氣神，一招一式之美、一音一字之妙。」

張伯駒出身貴胄，年長周汝昌二十歲，因紅學牽線，他們結忘年之交。張伯駒曾淘到一「脂硯」，攜之親自登門，周汝昌專門記述「脂硯小記」發表在香港大公報上，摘錄如下：「今歲開春甫數日，叢碧先生忽見過小齋，談次，探懷出一小匣，曰：『今日令君見一物！』啟視，則脂硯原石赫然在眼。歎為二百年來罕見之異珍。爰為小記，亦藝林一段佳話。」

張伯駒先生親自登門送脂硯，一定是周汝昌北京的家門，因此一時彼一時，周家胡同祖屋早已換了主人。

解放後土改分田地，周家的家產被瓜分，土地充公，高大軒敞的房子被分配給幹部和群眾，從此周家胡同淪為雜姓雜居，周家子弟星流雲散。

文革中，周汝昌的罪名是反動資產階級學術權威，遭受日夜審訊毆打；他逃回老家求庇護，家人把他藏在周家花園裡，當時已成廢園，隱藏在堆柴草中間，放一口大水缸，供其坐臥，水缸上蓋木板，晚間趁四下無人送飯療飢。安穩沒幾天，北京紅衛兵從天而降，踏平荒園，甕中捉人，帶回北京繼續批鬥，家鄉人愛莫能助，歎天地倒懸。

感謝蒼天保佑，周汝昌先生度過劫難，雖目殘身衰，但人在命在，八○年代初，家鄉人曾看到周汝昌和他的四哥周祜昌在周家花園的廢墟上散步，臨河照水，哥倆垂垂老矣，談的是紅學，還是家事？

如今周家兄弟都高齡歸入道山，周家胡同也拆遷改造，原址大部分併入海河故道，只有父輩能指出大致方位，水茫茫一片，已是滄海桑田。

北京 香港 庇護

上一則

舅舅來了

下一則

蕉風椰雨之下

延伸閱讀

以色列觀光出奇招 聖誕老人「漂浮」在死海上祝賀

以色列觀光出奇招 聖誕老人「漂浮」在死海上祝賀
佛心與文心

佛心與文心
消失的叫大哮

消失的叫大哮
話說地名

話說地名

熱門新聞

黛安 ∕圖

混血兒的迷思（上）

2020-11-22 02:02
黛安∕圖

混血兒的迷思（下）

2020-11-23 02:02
倩華 ∕圖

戰後嬰兒回憶錄

2020-11-21 02:02

自投羅網

2020-11-24 02:04
國際知名音樂大師郎朗邀請音樂愛好者參加「郎朗第一首歌」的挑戰活動。擷自郎朗國際音樂基金會提供影片

為慈善音樂會暖身！「郎朗第一首歌」邀你來挑戰

2020-11-25 13:37

上一庚子年的經歷

2020-11-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了