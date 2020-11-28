話說周家胡同，坐落在津門七十二沽之一的鹹水沽。鹹水沽地處海河下稍，河道縱橫，稻田棋布，魚米之鄉，古來有「小江南」之稱。清代詩人查昌業曾經到鹹水沽探幽尋古，他的「即景」詩：「尋芳步步踏青來，柳外何人築釣台？七十二沽春水活，午景聲裡野桃開。」描寫的就是鹹水沽周邊的田野河川風景。

周家胡同是鹹水沽最令人嚮往的一條胡同，一是清末最後一次科舉考試，周家兩兄弟同時中秀才，被視為鍾靈毓秀之地；二是周家花園風景優美，臨河濱堤壩，楊柳垂絲，園內樹木成蔭，籐花迴廊，曲徑通幽，園內築二層秋爽樓，登高望遠，把酒臨風，吟詩作賦，風雅之極。

周家胡同一頭通往老街，就是鎮上的鬧市區；一頭通往海河，是漕運碼頭，胡同地勢兩頭低，中間高。周家的房子用磚石做地基，意在防水防潮，上面以土坯做牆，表面塗泥灰，房頂起脊覆瓦，這種建築形式俗稱穿靴戴帽，表面不似磚瓦房那麼光鮮，正是讀書人家含蓄內斂的風格。

真正入住才知其妙，土坯牆厚過盈尺，高牆大屋，冬則保暖，夏則清涼。周氏家族聚集在此，世代耕讀傳家。近代著名的紅學專家周汝昌和他的四哥周祜昌都出生在此。

周家花園在津沽一帶名聲遠播，雅士雲集，當年張伯駒和顧隨兩位大學者專程光顧，在周家花園的涼蔭下，與周氏兄弟和鎮上文人，或吟詩作畫，或品茗論賦，彼時，周汝昌對他們執弟子禮。

周汝昌是顧隨先生的學生，他形容老師講課：「正如名角登場，你沒見過那種精氣神，一招一式之美、一音一字之妙。」

張伯駒出身貴胄，年長周汝昌二十歲，因紅學牽線，他們結忘年之交。張伯駒曾淘到一「脂硯」，攜之親自登門，周汝昌專門記述「脂硯小記」發表在香港 大公報上，摘錄如下：「今歲開春甫數日，叢碧先生忽見過小齋，談次，探懷出一小匣，曰：『今日令君見一物！』啟視，則脂硯原石赫然在眼。歎為二百年來罕見之異珍。爰為小記，亦藝林一段佳話。」

張伯駒先生親自登門送脂硯，一定是周汝昌北京 的家門，因此一時彼一時，周家胡同祖屋早已換了主人。

解放後土改分田地，周家的家產被瓜分，土地充公，高大軒敞的房子被分配給幹部和群眾，從此周家胡同淪為雜姓雜居，周家子弟星流雲散。

文革中，周汝昌的罪名是反動資產階級學術權威，遭受日夜審訊毆打；他逃回老家求庇護 ，家人把他藏在周家花園裡，當時已成廢園，隱藏在堆柴草中間，放一口大水缸，供其坐臥，水缸上蓋木板，晚間趁四下無人送飯療飢。安穩沒幾天，北京紅衛兵從天而降，踏平荒園，甕中捉人，帶回北京繼續批鬥，家鄉人愛莫能助，歎天地倒懸。

感謝蒼天保佑，周汝昌先生度過劫難，雖目殘身衰，但人在命在，八○年代初，家鄉人曾看到周汝昌和他的四哥周祜昌在周家花園的廢墟上散步，臨河照水，哥倆垂垂老矣，談的是紅學，還是家事？

如今周家兄弟都高齡歸入道山，周家胡同也拆遷改造，原址大部分併入海河故道，只有父輩能指出大致方位，水茫茫一片，已是滄海桑田。