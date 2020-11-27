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為悠然撬罾時光補圖

文、圖╱久彌
清朝丁觀鵬畫的「摹宋人漁樂圖」。
清朝丁觀鵬畫的「摹宋人漁樂圖」。

日前拜讀馬良驥先生大文「悠然撬罾時光」，非常有趣，也引起些懷古之情，因此想起三張古畫。一張是石濤上人的畫，上面題了一首詩：「人家疏處曬新罾，漁父蛟人結比朋，我坐小舟惟自對，那能不憶箇山僧。」其中「罾」字，王雲五辭典說讀音「增」，可見在明末時已讀音似「增」，和朋、僧同屬一個韻了。據語言學者說，閩南語保留很多中原古音，馬先生家鄉福州方言的發音，不知是否就是中原河洛古音，這個問題可能要語言學者才能確定。

另兩幅，一是明朝倪端畫的「捕魚圖」，他是明宣宗時的宮廷畫家；另一幅是清朝丁觀鵬畫的「摹宋人漁樂圖」，丁觀鵬是清乾隆時的宮廷畫家。宮廷畫家的畫風都比較寫實，捕魚的細節都畫得滿清楚。

倪端畫的是漁翁一人操作，用繩子拉起漁網；丁觀鵬畫的是兩人撬起漁網，一人撈起網內的魚。兩畫的網雖是一樣，但丁觀鵬畫的操作情形，更像是馬先生文中的描述， 其中所畫的漁網，如就是馬先生所說的「罾」，那我們沒見過那些實物的人，就可有更清楚的認知，同時也可知在宋朝時就有這種捕魚的方法了。

藉此也可見福州寶地，確實保存了很多古風。只是很可惜，當今這些都只能在記憶和圖畫中去追尋了。

明朝倪端畫的「捕魚圖」。
明朝倪端畫的「捕魚圖」。

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