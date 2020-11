沒有人預料得到,新型冠狀病毒會如此劇烈地影響每一個國家、地區。這也使自己回想起近二十年前,深刻影響紐約市 的另一歷史事件──九一一。

二○○一年九月十一日的早晨,我像往常一樣,搭上由皇后區 開往曼哈頓下城的跨區巴士(Express Bus),並閉上眼睛,來個回籠覺。當車轉進布魯克林橋(Brooklyn Bridge),下車乘客的按鈴聲叫醒了自己,那時,只聽到一架直升機在南邊聳立的摩天大樓盤旋。

約十五分鐘後,即八時五十分左右,當我走在自由街(Liberty Street)跨過西街快速道路(West Street)的天橋上時,忽然聽到「咚!」一聲,只見天空靜悄悄地,無數的紙屑紛紛地從空中飄下來。

我也不知道發生何事,以為是剛才聽到的直升機撞上世界貿易中心北棟樓,只能跟著大家快速跑向位於「世界金融中心一號樓」(One World Financial Center)的辦公室。

進了辦公室之後,站在靠東邊的窗戶看著剛剛被撞的大樓冒著黑煙;此時,附近世界金融中心與世界貿易中心大樓上,都有許多人在看著正在冒煙的北樓。

約十五分鐘後,即九時十五分左右,只看到另外一架大飛機忽然衝向南樓;基於紐約客的直覺,知道這是恐怖攻擊,立刻通知大家準備離開,於是大家攜帶各自的物品,靜靜地沿著樓梯走下去,因為此時是不能搭電梯的。

這時,整個大樓的人員已紛紛沿著樓梯走下去,每當下樓梯的腳步慢下來時,便有人著急地喊著:發生什麼事了?

等到終於走出世界金融中心一號樓,大家便在一號樓與二號樓之間的空地上抬頭看著正燃燒且冒著濃濃黑煙的南樓,有時看到一些人像布娃娃似地從高樓上跳下來。我不敢看,只能快速地向後轉身,面向哈德遜河對岸的新澤西州 。忽然聽見一群人從南邊往北快跑,我也只能死命地跟著往北跑,只聽見後面的人一直大喊:第三架飛機來了!(The third plane is coming!The third plane is coming!)

