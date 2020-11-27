那年月，不知道什麼是遊戲機，不知道什麼是智能手機 ，不知道什麼是電腦；我童年的「天堂」，就是我家附近街口的嘉興戲院。在它的斜對面就是我家，我從出生一直住到離家去讀大學，在那裡度過了童年、少年。

至今我還記得第一次進戲院的經歷。那年我剛剛學會走路，冬天外公穿了件長大衣，他讓我躲在大衣裡，左手拉著我的右手，右手張揚地舉著一張戲票；就這樣我跟著外公腳步，一步一步混進了戲院，不用買票。

遺憾的是我那時候太小，台上唱的我根本聽不懂。一會兒，我就睡著了。我外公是江蘇鹽城人，他最喜歡看江淮戲，嘉興戲院是專門演江淮戲的劇場 ，在上海灘也是有名氣的。我一直睡到上半場結束，幕間休息，突然人聲鼎沸，原來是巡演開始了。從戲台的右側抬出來一頂大花轎，裡面坐著劇團的頭牌、濃妝艷抹的貴妃娘娘，轎子四周圍著許多扮演各種角色的演員，他們邊走邊演，把劇場的氣氛一下子提升了許多。觀眾的情緒高漲，有的大聲學唱，有的大呼小叫，有的站在位子上，唯恐看不清貴妃娘娘；還有的跟著巡遊隊伍一起起鬨，隊伍好不容易兜了一圈，緩緩地從戲台左側回去了。

巡遊結束，各種小販開始做生意。外公給我買了五香豆腐干，又香又鮮，一下子就把我的瞌睡蟲趕跑了。豆腐干的味道太好了，我再也沒有吃到過這種味道的豆腐干了。

沒幾年，我長大了，不能再躲在外公的大衣裡混進戲院了；我也不再怕臉上紅的、黑的、白的，塗滿了的大花臉上台大鬧的演員了。那時候我真是很怕的。

我的興趣由戲院裡轉到了戲院外面，既然不能進去看戲，那麼看看演員也是好的。劇場的後台連著化妝間，化妝間的外面就是居民住的弄堂，夏天天氣炎熱，那時候劇場還沒有冷氣設備，僅僅靠電風扇驅散炎熱，化妝間裡的電風扇從裡向外吹風，以此來散熱，我們就從化妝間圍牆縫隙向裡看，只能看到演員在化妝間的半張臉，聞著飄來的香氣。

實在不過癮，我們就想著怎麼爬上去看。我們三個人組成「山」字，上面的一個人站在下面兩個人的肩膀上，下面兩個人先蹲著，上面的扶著圍牆，下面的慢慢地站起來。上面的一個終於高出了圍牆半個頭，看清了整個化妝間，下面的不斷在問，看到什麼了？上面的只顧著看，不回答。下面的直叫喚，「吃不消了，快下來」，隨後，轟地「山」塌了。看了幾次以後，我們終因體力不濟放棄了。

圍著戲院，哪裡熱鬧哪裡去。我們發現真正熱鬧好玩的是在戲院的大門口，一年四季天天如此，各式各樣的小攤向戲院兩邊展開，賣油炸臭豆腐、賣菱藕的、賣炒花生瓜子的、賣豬頭肉豬尾巴豬腦子的、賣烘山芋的、賣赤豆蓮心羹的……，我們專門挑選又便宜又多的棉花糖。看著小販把一小匙白砂糖放進機器中央的圓孔裡，用腳踩啊踩，不一會就出來一堆棉花糖，小販用細竹籤這麼一挑，送到我手裡，先聞聞香氣，捨不得吃。其他的「海派」小吃，柴爿餛飩、油墩子、蔥油餅，那只能聞聞，口水往肚裡咽。

還有一樣不用花錢，那就是看耍猴，我和小伙伴都擠到了白線畫的圈子邊，耍猴老頭敲銅鑼，一下連著一下不停地敲，以此吸引看客；嘴裡唱著家鄉的小曲，我們也不管他唱什麼，只顧著看猴。小猴聽到鑼聲就開始翻筋斗，也是一個連著一個；接著，就是換面具，一會兒紅臉，一會兒黑臉，再一會，猴子倒地不表演了。

耍猴的老頭說，猴子餓哦，要吃了，大家給點錢哦！乖巧的小猴拿著一只髒兮兮的破碗，開始討錢了。它衝到了我們面前，我們躲閃不及，小猴齜牙咧嘴，嚇得我們哇哇大哭！

這一切都成了我人生記憶中最難忘的一部紀錄片，題目：「童年的天堂」，且時而回放，樂在其中。