當今在超市，十多元就可以買一把雨傘；而上世紀五○年代前使用過的油紙雨傘，現在也有，做得更精巧漂亮多了，二百多塊錢一把。不過，很少有人用來遮風擋雨，只是買來風光一瞬。而民國時期遺留下的油紙雨傘，現在網上收藏標價八百八十元一把，清朝時期的油紙雨傘則標價一把二千五百元。由此可見，油紙雨傘的收藏也是歷史難得的遺產。

七十一年前，剛剛從民國進入新中國 不久，我正念小學一年級，那時班裡只有幾個女同學下雨時才打著油紙雨傘；記不清那時的油紙雨傘要多少錢一把，只知道是比較富裕人家才用的雨具，媽媽沒錢給我買。那時在每天上學的路上，我們要經過一條小街小巷，遇到下大雨，我和許多小朋友一樣，戴著斗笠，在屋簷下走一段路、跑一陣。

待雨小了，我們才走上巷子的青石板路。小巷子裡偶爾有一、兩個打著油紙雨傘的高班學生和年輕男女經過我身旁，在幽深的小巷裡，細密的雨簾中，傘下那遠走的身影顯得格外清秀雅緻，我不知道等我念到幾年級，媽媽才會給我買一把油紙雨傘呢？

大姊十五歲進了紗廠，她念高小的時候還是民國時期，家裡窮，下雨天上學也是戴斗笠，遇到大雨，身上的衣服就會打濕一些。當大姊進廠工作那天對我說，以後要給我買一把油紙雨傘上學用。我高興極了，我從小就是大姊帶大的；從此，我夢到背著書包，高舉著大姊買的雨傘，走在雨巷裡，也走在那清秀雅緻的氛圍中。

可是大姊在紗廠織布車間當學徒，每月只有十二萬元，相當現在的十二元，除去自己生活開支，還要交給媽媽養家。聽媽媽說，那時買把油紙雨傘要一萬五千元（現在的一元五角），相當於可以買三十斤大米，媽媽說等手頭錢寬鬆點再買雨傘。

直到五○年代中期，我家才買了一把油紙雨傘，聽媽媽後來說，大概花了三元多錢，那時相當於可以買四十斤大米、六斤多豬肉。我已念高小了，只有下大雨上學時，才打傘。當我在雨中撐開那把傘，整個人就像在一個淡紅色的小屋裡，聽著頭頂淅淅瀝瀝的滴雨聲，那心情感受真美。

記得那把傘就像油畫毛澤東在井岡山手上拿著的那把傘，傘外表是藍色。新買來的傘，由竹骨竹片支撐著傘架，撐開了還散發著一股濃濃的桐油清香味。媽媽常囑咐我要愛惜雨傘，別碰壞了。

可是有一次雨天，我在回家途中，突然遇暴風大雨，我還來不及收攏傘，就被一股強風吹落到路邊的一棵小樹上；當我趕緊撿起傘時，發現傘的正中撕開一條大口子，還破了一個酒杯大的洞眼，爛了的油紙在不停地飄蕩。我急了，再好的傘也不是人生風雨裡的安全保護傘，只有人與風雨抗爭，才是最佳的安全。

那個年代經常有修補舊傘爛傘的補傘人，補傘人挑著竹筐子在大街小巷吆喝「補雨傘、補油紙雨傘吶」。我媽拿著爛傘喊住了他。補傘人一擔高挑竹筐裡，一頭掛著幾把舊紙傘，另一筐裡放有補傘的工具，還有竹條片、傘骨、桐油罐罐、剪刀刷子等零配件。補傘人坐在自帶的小木凳上，四周一下子圍上了好奇的人來看。補傘人不慌不忙，在自己張開的兩個腳胯旁，夾住撐開的油紙雨傘把，然後把斷了線的一條傘骨竹片接牢實，又用一種灰色、軟綿綿的紙，貼補在裂開處和洞眼上，最後刷上一層桐油，晾乾一會兒就可以了，那補好的傷疤很難看出痕跡。

到了六○年代初，油布雨傘出現，油紙雨傘慢慢消失了，隨後，又有各種布料、塑料等材質，功能也多樣化的尼龍傘、折疊傘等雨傘的出現，五○年代前的油紙雨傘走進了收藏的歷史。