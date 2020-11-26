二○二○年世界多災多難，令我想起上一個同樣動盪的庚子年。

那是一九六○年。中國 遭受三年自然災害和大飢荒，上千萬人喪命。我的故鄉天津不在重災區，又是大城市，情況比幾個重災省好得多，但百姓生活仍受到很大影響。為讓百姓都能平安度過災年，政府實行憑票供應生活必需品的政策，糧、油、肉、蛋、菜等都憑票供應。每人每十天供應一斤蔬菜，每月二兩食用油，成年人每月糧食定量三十斤以下，中學生每月糧食定量三十斤。

那年我十四歲，在天津第十二中學讀初中二年級，在學校食堂吃午飯按餐交糧票，因為缺油少菜，又難得見到雞蛋 和肉的影子，矮小瘦弱的我一餐能吃四兩白米飯加一點鹹菜。老師和家長都告訴我們，應該知足，重災區的人民在吃糠和野菜。

那年秋天，學校組織學生到郊區的農村參加勞動鍛鍊，體驗農民的生活，了解國家所遇到的災害。媽媽為我打行李卷，推自行車送我到學校。學校聯繫大卡車把我們帶到郊區生產隊，我們自己把行李卷扛到老鄉為我們騰出的空房間，三個同學睡一屋，一間屋子半間土炕。每天天剛亮就下田，蹲在地裡刨成熟的紅薯，中午回生產隊吃午飯，我們吃玉米麵窩頭搭一點炒蘿蔔乾兒，農民們吃的是摻野菜的玉米糊。

因為生產隊一下子多了這麼多學生，村裡小商店的鹽脫銷了。本來就缺油，再加上少鹽，實在是難過。老師騎自行車到縣城才買到鹽，不是普通的白色精鹽，而是沒有經過精煉、直接從曬鹽場收來的原鹽、也叫粗鹽。粗鹽的顆粒大小不一，大顆粒比青毛豆還大。隊裡的廚師把粗鹽攤在大面板上，雙手握一只大粗碗在面板上來回轉動，用力碾壓粗鹽。一幫學生們吃驚地站在旁邊看著，聽著那大鹽粒子碎裂的刷刷聲，一看師傅直起腰鬆口氣時，立刻蜂擁而上，用手裡的窩頭沾面板上碾碎的鹽，然後送進嘴裡用勁咀嚼，露出一臉的笑容。那時才知道，原來鹽是那麼好吃和不可缺少。

返回學校的頭天下午結束勞動後，生產隊長告訴我們，可以到已經收過紅薯的地裡刨生產隊不要的紅薯稍子帶回家。紅薯稍子指的是那些比手指頭粗一些的紅薯根子，蒸熟去皮後沒有多少紅薯的味道，倒是滿嘴的粗纖維，只得吐掉。但是，糧食不夠吃時，那紅薯稍子還是能充飢的，生產隊是為了犒勞城裡來的學生們，才讓我們去刨，否則早被農民們刨走了。同學們不顧疲勞，高興地跑到田裡，每人撿了一書包的紅薯稍子。

晚飯後回到各自的屋裡，想到第二天就要回家了，我們仨激動得不想睡覺，竟然決定打起行李卷坐待天亮，一邊聊兩周來的見聞和體會，一邊數自己的紅薯稍子，直到趴在行李卷上睡著了。

那兩周農村真實生活的體驗，讓我們這些城市裡的孩子成熟不少。看到廣闊的田野、簡樸的農村，和那些默默靠紅薯和玉米糊充飢的農民。豆蔻年華的我們突然感到，自己應該與成年人一起面對災難，勇度難關。