《老照片說故事》老式英文打字機
倒櫃，清除一些擱置多年、沒有用途的東西。當我翻出這些陳年存貨時，自己也免不了吃驚，怎麼還留有這個、那個？多久了？二十幾年！
就在這種屋裡、心裡大掃除的情況下，很意外地在車庫裡翻出四十六年前從台灣帶來美國的一台英文手工打字機。這麼多年， 我早就把它給忘了，不知道為什麼在多次搬家中，沒把它給遺漏？
像是看到老朋友一樣，趕緊把沾滿污泥的淺灰色塑料外殼擦拭乾淨，打開一看，打字機本身完完整整地毫無傷損，而且還滿乾淨，看起來就像是當初剛買時的模樣。這部打字機是日本製造的，牌子叫Brother。看到它，一時好多美好青春時光，隨著記憶湧入腦海。
那是一九七四年，剛從大學畢業，正忙著準備出國留學。跟著一批青年學子進出英文補習班，應付留學美國的首要關卡──托福英文考試。那時心想，除了補習英文之外，應該也學學英文打字，讓自己多一項技能，好藉著英文打字謀個半職。為了練習打字，決定花點錢買下這台打字機，隨時可以練習，不必花錢跑到打字補習班去。
終於皇天不負苦心人，托福考過了，學校也申請了，就整裝出發飛往美國，其中身邊帶著的就包括這台打字機。到了德州南部的學校，註冊入學以後，這台打字機就派上用場，打讀書報告、寫論文。
等畢業之後，又用它來打申請工作的履歷表及各式文件。等到找到工作之後，才慢慢地把它束之高閣，因為那時工作用的是電動打字機，既快又省時，不再用得到打起來笨拙的手工打字機了。
這個有我美好時光記憶的機器，是不是該束之高閣，留著它？還是在屋裡占著一席之地 ？或是把它扔掉，眼不看為淨？真是傷腦筋。
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