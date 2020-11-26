《老照片說故事》老式英文打字機

將近半個世紀的英文打字機。

倒櫃，清除一些擱置多年、沒有用途的東西。當我翻出這些陳年存貨時，自己也免不了吃驚，怎麼還留有這個、那個？多久了？二十幾年！

就在這種屋裡、心裡大掃除的情況下，很意外地在車庫裡翻出四十六年前從台灣 帶來美國 的一台英文手工打字機。這麼多年， 我早就把它給忘了，不知道為什麼在多次搬家中，沒把它給遺漏？

像是看到老朋友一樣，趕緊把沾滿污泥的淺灰色塑料外殼擦拭乾淨，打開一看，打字機本身完完整整地毫無傷損，而且還滿乾淨，看起來就像是當初剛買時的模樣。這部打字機是日本製造的，牌子叫Brother。看到它，一時好多美好青春時光，隨著記憶湧入腦海。

那是一九七四年，剛從大學畢業，正忙著準備出國留學。跟著一批青年學子進出英文補習班，應付留學美國的首要關卡──托福英文考試。那時心想，除了補習英文之外，應該也學學英文打字，讓自己多一項技能，好藉著英文打字謀個半職。為了練習打字，決定花點錢買下這台打字機，隨時可以練習，不必花錢跑到打字補習班去。

終於皇天不負苦心人，托福考過了，學校也申請了，就整裝出發飛往美國，其中身邊帶著的就包括這台打字機。到了德州 南部的學校，註冊入學以後，這台打字機就派上用場，打讀書報告、寫論文。

等畢業之後，又用它來打申請工作的履歷表及各式文件。等到找到工作之後，才慢慢地把它束之高閣，因為那時工作用的是電動打字機，既快又省時，不再用得到打起來笨拙的手工打字機了。

這個有我美好時光記憶的機器，是不是該束之高閣，留著它？還是在屋裡占著一席之地 ？或是把它扔掉，眼不看為淨？真是傷腦筋。