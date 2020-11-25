我出生和居住在中國最南方，在知天命之年才移民美國 ，此前數十年，從未見過瑞雪紛飛，白雪暟暟的景象。事情無絕對，唯一的一次是在抗日戰爭期間，我們闔家在重慶南岸黃角埡華僑新村居住時，有一年冬天下了場暴雪，黃角埡華僑新村是當年國府僑委會為從南洋群島，主要是新加坡、馬來西亞、緬甸等地歸僑建築的十幢兩層樓木樓，屋頂蓋瓦片，有陽台走道，牆壁間隔不是用磚，而是用竹片加黃泥批蕩塗石灰。從外表看，當然比農舍漂亮。華僑新村建於丘陵地帶，有的房屋建在坡頂，其他的建在坡下。

暴風雪 前夕，天空總是陰沉沉的，寒風瑟瑟，老人說：快要下大雪了。第二天一早起來，往窗外遠望，下了一整夜的雪，地上白茫茫一片，積雪盈尺，屋頂上蓋上了厚厚的一層白雪，樓房四周的樹枝也被沉重的白雪壓到彎了腰，有的簡陋農舍茅草屋頂整個被壓垮。我還喜歡站在鵝毛雪飛舞的鄉野上，逆風而上，好不熱鬧，非常刺激。大雪覆蓋了灌木，小丘而變幻出千姿百態的「山舞銀蛇，原馳蠟象」，有的似張牙舞爪的虎豹，有的像大白熊，形象逼真。

雖然天寒地凍，北風凜洌，偶爾還飄雪，但新村的小孩毫不畏懼，到雪地裡打滾，雙足陷入深淺不一雪堆中裡，留下一個個腳印，即使積雪浸濕了鞋襪也全然不顧。最為興奮的是堆雪人；先用手或鏟子將比較堅實的雪球堆起來做基座，然後堆軀幹，最後滾個雪球做頭部，然後加以整合，塑造成形，找小塊黑色石頭做眼睛。有時還進行比賽，看誰堆得快就是拔頭籌。

那個年代非常落後，無車代步，只能在雪地裡頂著刺骨寒風步行上學，一進校門就快速行向課室取暖。在嚴寒的冬天，即便手腳放在衣袋、鞋襪裡保暖，有時也生凍瘡，手指、腳趾如紅蘿蔔般紅腫，夜裡在被窩裡取暖時凍瘡非常癢，影響入睡。更有甚者，凍瘡破裂，滲出血水，使之與襪子黏在一起，脫不下來，需要熱水浸泡才解決，凍瘡破後癒合也會留下疤痕。

在國內生活的時候，除了少年時在重慶遇上暴雪外，我工作期間，也出差到過北方如北京、天津、南京等處，因時間不湊巧，僅在南京中山陵見過薄雪。一九八六年移民美國，冬季常下暴雪，有時在住所或在上班途中，積雪數尺，迎著刺骨寒風，步履維艱地趕路，真是寒冬飲雪水，點滴在心頭。此時在美國遇上暴風雪，完全沒有青少年時期、在重慶第一次遇到暴風雪那樣的興奮、激動情緒，跑到雪地打滾，堆雪人的念頭。這是因年齡、環境條件而產生的兩種心情。