《老照片說故事》酒醇花香

作者二十年前的攝影作品。

這張是被我敝帚自珍收藏的黑白照片。日前因為聽到電台播放安迪威廉 斯 （Andy Williams) 充滿滄桑味唱出這首旋律哀怨、歌詞感傷懷舊，因而風行一時、歷久不衰的金曲「酒與玫瑰的日子」，剎那間把我帶回一段甜美的回憶中。

大約二十年前，中學裡一位我認識的老師在教攝影 ，半開玩笑地，我說希望也能上他的課，他答道他的攝影課被列入社區助業課程之一，我可以報名。於是我抓住機會，插入一群中學小朋友中上課。他們已經很厲害而我才起步，幸好他們非常可愛，覺得有個什麼都不懂的媽媽一起滿有趣，都很熱心為我加油，隨時支援，因此課上得很開心。

記得第一課，老師給我一條膠底片及軸子，教我如何把底片轉移到軸上，放入盒裝裡沖洗。不是太難的事，練習幾次後便成了。誰知道老師說現在進入黑房裡去做，才知道全靠手指摸索操作之難，這一步費了我好幾天，才練成在黑房裡快速轉移底片的功夫。

跟著學構圖、焦距、光圈快門等基礎入門的知識，拿著自己的作業進入實驗室裡學沖洗放大，高興及失望都定點於照片在化學劑裡逐漸顯明的剎那間。那種耐心期待的心情，老師與同學間指導真誠的交流，努力後揭曉的成果，絕非現在在手機上隨時隨地、不必技術、一按即可立刻存棄的體驗可比。

一年後，老師退休 ，意猶未盡的我遠征到較遠的社區大學繼續上課。也同時加入該大學的合唱團，享受合唱的快樂。

一次合唱團演唱項目中包括這首歌，恰巧攝影老師要大家拍與音樂有關的主題，我就拍了以「酒醇花香的日子」為主的故事，得到老師及同學們的讚譽好評，我亦師亦友的音樂老師看到了也很喜歡，我便送她一張，讓她開心地掛在辦公室牆上，有人欣賞敝帚，與人同樂之樂，讓我心花怒放。

我一頭栽進攝影的熱情日子，因數位相機面世而漸行漸遠，但它帶給我的快樂與回味永存心中。