開門第一件事之難（下）

就這稻草問題，我們後來反思了與農民的差距。我們是按照城裡的習慣：三頓飯現燒現吃、早晨洗臉刷牙用熱水、晚上洗腳用熱水、喝水要喝開水。反觀農民，每天只燒一次飯、用冷水洗漱、喝涼水。怪不得我們兩天燒的稻草，他們能用十天。

從那以後，我們再不敢燒稻草取暖了，燒飯燒水盡量節省稻草。可是積習難改，在近兩年的「再教育 」期間，我們一直沒能徹底改掉這個毛病。每次向隊長要稻草，都得看他那心不甘情不願的臉色。

那年頭從城裡來接受「再教育」的，不僅有大學生，更多的是被稱為知識青年的中學生。知青們掙工分，參加隊裡的分錢分糧。隊裡收入的錢本來就少，糧食只夠維持半飢不飽，卻又來了知青分錢分糧。農民們不歡迎知青，但知青是偉大領袖派來的，農民們敢怒不敢言。

大學生與知青不同，我們自帶工資和糧食定量，不參加生產隊分錢分糧。我們一不爭錢、二不爭糧，還無償勞動，農民還是不歡迎，因為我們用了寶貴的稻草！其實我們也是滿腹苦衷：我們大學畢業，卻不能從事本科專業工作，被發配到窮鄉僻壤，我們何嘗願意在這裡浪費青春和生命？

提起開門第一件事，有個細節至今難忘。我們住的土房沒有廁所，只得出門二、三十步，鑽進一座廢棄磚窯去解手。在磚窯裡方便倒是方便，我卻擔心沒幾天就要「屎滿為患」，無處插腳了。可事實證明我是杞人憂天，幾天後磚窯裡不但沒有積屎，連丟棄的擦屁股紙都沒留下，彷彿是有人在義務打掃。我很快明白，我們晚上去解手，天不亮就有人來撿屎。撿屎積肥可以理解，可撿擦屁股紙何用？一天問了個撿屎的孩子，才知道他爹把擦屁股紙撿回家，用來燒飯。我受到極大震撼，這是我接受「再教育」的第一課：當地農民的開門第一件事之難，竟到了這般地步！

在學校時我們被灌輸說，世界上三分之二的人生活在水深火熱之中。在這個窮鄉僻壤我明白了，恰恰是許許多多中國 農民，還遠遠沒有擺脫貧窮。而我們這些「受教育者」，還要來跟「教育者」爭稻草！明白了真相，是我接受「再教育」的最大收穫。

如今在紐約 ，我和太太常常到附近的中央公園散步。每逢金秋，那裡就倒下一些枯樹，掉下不少斷枝，地面更鋪滿金黃落葉；這些都無人撿拾，任其腐爛。太太當年曾在與我相鄰的公社接受「再教育」，同樣飽嘗這開門第一件事之難。每次見到此情此景，我們就不約而同地感慨：那時候若能撿到這些枯枝落葉，該有多麼高興！

➤➤➤開門第一件事之難（上）