立冬分柴堵後門（下）

母親說這些話的時候，我還沒有跟車分柴禾的活計，我並未當回事；如今，我幹上這樣的活計，母親的話頓時從腦海裡翻騰出來。現如今，車上裝載的柴捆有大有小，分給誰，由我跟車的說算。

柴車愈來愈接近村子，我和車把式王大叔嘮嗑。王大叔說：「分柴禾時，你可要注意點，這可是傷人的活計，不過，你只要從車上往下卸柴時，按順序走，趕上大捆就是大捆，趕上小捆就是小捆，分柴不偏心，就沒事。」

「喔，大叔，我知道了」我回答道。我能聽懂大叔的意思，我是代表生產隊，按工分人頭，分配勞動成果，若是分配偏頗，就是走後門，搞不正之風。王大叔讓我秉持公正，堵住後門。可是，母親的話我還記得，這讓我很為難。

正在我猶豫不決時候，劉嬸子家到了。劉嬸子見我端坐柴車上，眉飛色舞，對我說：「小子，下來，嬸子和你說句話。」劉嬸子把我叫到一棵大樹旁，因與王大叔是逆風向，他聽不到我倆說的話。

劉嬸子耳語道：「往常別人跟車，和我不熟悉，我分到的柴禾都是小捆的，現在好了，咱兩家可是世交，你可要關照嬸子啊，讓我也在人前顯擺顯擺。」其實，劉嬸子心裡想的不僅是那柴捆大小，她心裡更生氣的是，怎麼和跟車有關係的，就能多分得柴禾呢。

我聽罷劉嬸子的話，沒表態。回到車頂，按數量、順序，卸下三個不大的柴捆。劉嬸子見到柴捆，眉毛擰成一條繩。喃喃道：「這小子，鐵公雞，就不會把大的柴捆卸下幾個？」

我知道惹禍了，劉嬸子一定會到我母親那兒告狀，說我沒良心，剛剛掌握這麼一點跟車分柴的小權力，就不認識有恩的嬸子。回到家，我想讓母親教訓我一頓，然後再做解釋，可是，我的想法錯了。

劉嬸子真的和母親溝通過，不僅沒說我有錯，還表揚我處事公平。原因是劉嬸子親眼得見，生產隊長家也分到三個小捆的柴禾，這可是從來也沒有的事。我將車把式王大叔的話記在心裡，做事把心放平，大家就會心悅誠服。那季跟車分柴，由於從我那兒開始，分柴堵住後門，公平公正，從隊幹部到普通社員，對我的所作所為都很滿意。

又到立冬，時光已過幾十年，如今村子裡都用上煤氣，不再燒柴，可當年我初當社員跟車分柴秉持公平，體魄得到鍛鍊，心智逐漸成熟，入職伊始，收穫滿滿的經歷，難以忘懷。

➤➤➤立冬分柴堵後門（上）