開門第一件事之難（上）

中國 有句古話，開門七件事：柴、米、油、鹽、醬、醋、茶。這七件事中，排在第一的為什麼是柴？從中學到大學，我一直在學校寄宿吃食堂，對此並無認識。沒想到剛出校門，立刻切身感受到這「開門第一件事」之難。

半世紀前的一九六八年，我大學畢業了。當時正值文化大革命，毛發出最高指示，大學生必須接受貧下中農的「再教育 」。

我被分配到有江蘇西伯利亞之稱的窮鄉僻壤，家人給我寫信，地址要寫：「江蘇省鹽城地區濱海縣五汛公社汛北大隊第二生產隊」，可謂一竿子插到了社會的最底層。俗話說：「留得青山在，不怕沒柴燒」，這地方是平原，連個土坡都沒有，站在打穀場四面望去，竟看不到一棵樹。

農民告訴我，他們的房前屋後本來有些樹，可是一九五八年大煉鋼鐵，都砍了丟進小高爐，沒有樹當然不可能有木柴。

沒有木柴，可以燒煤或煤氣啊。但諸君有所不知，江蘇省只有徐州有煤礦，產的煤供應城市都不夠，根本輪不到農村。又或曰：那可以用電或油啊。當地連電燈都沒有，遑論用電來燒飯；用油也是天方夜譚，老百姓為了省下點燈的煤油，剛吃過晚飯就睡覺了，更別想用油來燒飯了。更重要的，一個壯勞力辛苦一天只能掙一角五分錢，相當於三個雞蛋 ，即使有煤、電、油也用不起。

那麼農民如何應對這開門第一件事？答案是：只能靠自產的稻草和麥稈。秋天收割稻子後，稻草就成為唯一的燃料，要維持到來年麥收；等到來年夏初收割麥子後，再以麥稈當燃料維持到秋收，如此周而復始。

我們幾個大學生到了二隊，被隊長帶到一座泥牆草頂的廢棄土房住下。放下行李後，隊長把我們領到打穀場的大草堆旁，發給每人一捆稻草。當時正值隆冬，土房四面漏風，我們又餓又冷，就用稻草燒飯及取暖，兩天就用完了。

我們之後找到隊長要稻草，他大吃一驚：「這麼快就燒完了？那可是給你們用十天的啊！」

他給我們上了一課，說打穀場這堆稻草，不但要供全隊百十號人燒飯用，還要供隊裡五條耕牛當飼料，牛房裡還要燒稻草給牛兒取暖。這堆稻草唯有節省著用，才能維持到來年麥收。聽了隊長的話，我們才明白稻草竟是如此金貴。雖然隊長又給了些稻草，可是他的臉色明顯是不高興的。

➤➤➤開門第一件事之難（下）