立冬分柴堵後門（上）

一九七五年立冬首日，天氣很冷，路邊樹葉飄落一地，滿地黃金，地裡高粱收割下來，秸稈曬在地裡，漸漸枯乾，打成捆，待運到村裡作為燒柴分配到戶。這天，我吃完早飯，去生產隊隊部，等待派工。

身材稍瘦的劉隊長對我說，「你找王大叔去」。我問：「幹什麼活計呢？」他說找到他就知道了。旁邊的伙伴說，還能有什麼活計，王大叔是「車把式」，跟車拉柴禾唄。此時，我走到馬棚前，只見王大叔正把一匹棗紅馬的韁繩從槽頭的木柱上解下，拉出來，套在膠輪車上。我上前打招呼，說：「大叔，劉隊長要我來找您。」

「小子，你可知道這活計可是要傷人啊。」王大叔的一句話把我說愣了。我剛當社員不久，知道給我們這些小年輕派的活計沒有清閒的，可是我不怕，我雖是回鄉青年，也是接受貧下中農再教育 的；在學校時，老師告訴我們，回到農村絕不僅是為謀生，更重要的是反修防修，改造主觀世界。跟車，不就是跟著幹嗎？有老社員引路，讓怎麼幹就怎麼幹，偏離不了軌道。至於傷人嘛，談不上。

我坐在王大叔趕著的膠輪車車廂裡，為減弱顛簸對身體的影響，手緊緊攥著車廂橫木，迎著凜冽寒風，到距離隊部十多里地的螃蟹窪地塊，一眼望去，成捆高粱秸稈星羅棋布，橫躺在冰涼土地上。跟車活計不清閒，我們要把地裡高粱秸稈一捆捆扛到地頭，跨過一道圍堰，裝到距圍堰不遠路上停著的膠輪車上；王大叔和我把高粱秸稈捆往地頭扛的時候，正是頂風，扛過幾捆，衣服就被汗水給浸濕了。

我還是堅持這樣的信念，我們年輕人還怕苦嗎？車上的秸稈裝滿，高高的，像一座小山。此時，王大叔從車箱前橫撐上抻出一根粗粗的繩索，搭在秸稈車的中線位置，隨後，拿出一只沉重腳錐，插在車尾，繩索纏在腳錐上，用腳槓使勁給繩索加力，等把柴車扎緊，繫上腳槓，柴車才算裝好。

我坐在車頂上，王大叔一聲吆喝，車走起來，因居於高處，感到天旋地轉的，我緊緊抓住繩索，看著前方通向村裡的路。此時，我想起母親曾經對我說的話：「小子，你一旦有了跟車的活計，可就有了分柴禾的權力，可將大些的柴捆分給和咱家關係不錯的人。」我問：「都是誰和咱家關係不錯。」母親說：「那你還不知道？劉嬸子，你認識吧。」我點點頭。「她可是經常接濟咱家，每逢家裡糧食斷了頓，都是找劉嬸子家裡去借。你要是有了跟車分柴禾的權力，要挑大些的柴捆分給她。」

➤➤➤立冬分柴堵後門（下）