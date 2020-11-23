《老照片說故事》父子兩家人

兒子滿六個月時，作者小弟用海鷗牌相機拍下的照片。

一九八四年初秋，我還在東北家鄉一家大型建築安裝企業擔當建築工人時，與相戀四年的女友結為秦晉之好，並於第二年八月孕育出愛情碩果──兒子呱呱落地。

兒子滿六個月時，小弟用海鷗牌相機給我們一家人拍了小家福。這張照片像卡尺一樣，鎖定了我們三口人當時的生活狀態和精神面貌：妻子剛歇過產假，正一邊上班忙工作，一邊忙裡偷閒餵養兒子，每天忙得不可開交，疲憊不堪；年幼的兒子初到人間，每天被大家庭人員親切呵護照料，小臉漾滿了舒心快意。

而我則因肩負兩副重擔，白日在建築工地不停揮舞瓦刀為樓體抹灰，傍晚披著晚霞奔赴市內夜大教室求學文化知識，呈現頭髮長長、面容消瘦、身體倦怠之狀，同時還時刻憂慮著：暫且居住父母家，兩居室九口人擠成一團，不知啥時才能擁有一間屬於自己的棲身房屋？

時光如流水，三十五載光陰轉瞬即逝。過往的歲月裡，兒子在我們懷裡，在我和妻子被逼無奈不停尋租住房的顛簸之中，沿著人生軌道頑強前行：入幼兒園，進小學校，念初中，讀高中，上大學。二○○八年大學畢業，兒子又遠赴美國 留學深造。幾年後，與一位同樣遠渡重洋的高中同學在美國登記結婚，生育下一代。

第二張照片是兒子一家人。這張攝於二○一五年的照片，同樣顯現著兒子一家人當時的生活狀態和時代風貌。

我的小孫子出生不滿四個月，剛剛認識自己的父母和專程赴美看護的外婆，身在襁褓中的孫兒，每天以哭笑展示著喜怒哀樂；兒媳正潛心恢復身體，餵養自己的小寶寶，故而顯得安詳與平靜；兒子還在奮力打拚和刻苦求學，但因為有了自己的住房、車輛以及可愛的兒子，面對家人的手機 鏡頭，情不自禁流露出歡喜神態：心悅氣爽，眉開眼笑！

時下，我重新翻閱這兩張父子兩家人照片，感慨再度湧上心頭：兩張家庭合影，兩幅生活劇照，兩部人間戲劇，兩首人生歌謠。