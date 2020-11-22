看到大陸作者娓娓道出當年看過的電影，童年在台中大石里看的電影，逐一浮現腦海。在那個沒有電視，「共匪」又口口聲聲要血洗台灣 時，軍方為安撫人心，每周一、三、五、日晚上，在露天電影院 放映電影，以紓解民眾壓力。大人五毛，小孩免費，那時候治安良好，父母不擔心孩子被拐，我早早就把功課做好，搬個小凳子坐在前排觀賞，幾乎看遍香港 邵氏、電懋和後來的國聯電影。

國民政府撤退到台灣後，有一批影劇菁英從上海到香港落脚，所以當時港星講的都是京片子。以拍「桃花江」走紅，綽號小野貓的鍾情；因「翠翠」一片而紅，奪得四屆亞洲影后，卻在三十歲自殺身亡的林黛；與胡金銓合演「畸人艷婦」，與凌波合演「梁山伯與祝英台」，三十一歲就香消玉殞的古典美人樂蒂；演「快樂天使」、「無語問蒼天」、「星星．月亮．太陽」的玉女偶像尤敏；演「四千金」和「空中小姐」，有長腿姐姐之稱的葉楓；演「馬路小天使」和「四千金」的學生情人林翠。

還有演「武則天」、「楊貴妃」的影壇長青樹李麗華；演「曼波女郎」、「星星．月亮．太陽」，和尤敏有妯娌關係、能歌善舞的葛蘭，她有芭蕾舞功底，英語也好，故能在影帝克拉克蓋博（Clark Gable）和影后蘇珊海華（Susan Hayward）到香港拍攝的「江湖客」（Soldier of Fortune）裡軋上一角；此外，還有演活「大醉俠」金燕子的武俠影后鄭佩佩，和「草上飛」俠女于素秋。

講完花旦，該談小生了：演過「翠翠」和「萬古流芳」，被兩大影后李麗華和林黛深深愛上的千面小生嚴俊；演「曼波女郎」和「四千金」，有喜劇聖手稱號的陳厚；演過「四千金」和「空中小姐」，也是樂蒂胞兄的雷震；演「星星．月亮．太陽」和「諜海四壯士」，跟葉楓結縭四年就分手的張揚；演過「江山美人」和「西施」的黃帝小生趙雷；演「不了情」、「藍與黑」、「山歌戀」，也是女星關之琳父親的關山；在「秦香蓮」裡演陳士美，把人氣得咬牙切齒的楊群。

紅花還得綠葉配，老演慈母的陳燕燕和歐陽沙菲；精明能幹角色非她們莫屬的王萊和高寶樹；很會製造笑果的諧星尤光照、劉恩甲、蔣光超、姜昆和梁醒波；還有演狠角色的羅維、朱牧和陳鴻烈；演嚴父的王引、王元龍、吳家驤、楊志卿和井淼。

感人的家庭倫理片，絕對少不了童星。蕭芳芳、張小燕、馮寶寶，都是一時之選，最難能可貴的是，她們形象一直保持得很好；尤其張小燕長大後，雖然沒有往電影界發展，卻成為台灣備受敬重的主持人。

主題曲是電影中一個重要元素，尤其和故事情節配合得天衣無縫的曲子，還能讓觀眾的情感停留在劇情裡。像風雨桃花村的「賣湯圓」、四千金的「劍舞」、苦兒流浪記的「世上只有媽媽好」、翠翠的「熱烘烘的太陽」、空中小姐的「台灣小調」和「我要飛上青天」、菊子姑娘的「雪山盟」，還有家喻戶曉的「山歌戀」，傳唱一時的黃梅調：江山美人裡的「扮皇帝、天女散花、戲鳯」、梁山伯與祝英台裡的「樓台會、十八相送」，還常是學校社團、遊藝節目表演的首選。

走筆至此，不禁深深感恩這些獻身電影、音樂藝術工作者的執著，因著他們的努力，不但調劑觀眾的身心，更豐富我們的精神生活，给人生留下美好的回憶。