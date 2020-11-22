《老照片的故事》小相機的故事

作者珍藏的東方牌簡易小相機。

一九八四年春，妻子因在文革中受到排擠，被剝奪了幼兒園教養員的職位，山東最高幼兒教育 學府──濟南幼師畢業的她，被迫去農機公司賣機器零件。後來，我雖然託關係把她調到了市裡的床單廠工作，但文革對她的傷害始終難以釋懷；她積氣成疾，得了嚴重的腎病，住進了濰坊醫學院附屬醫院。

一天她打完針正躺在病床上休息，所在單位人事部門的工作人員來探視，並為她送來了改革開放後第一次工資調整，補發的七、八十元工資。那時的錢頂用，七、八十元就是一筆不小的收入，相當於她兩個多月的工資 。高興之餘，她讓我拿這筆錢去買個照相機。突如其來的要求，讓我莫名其妙；因她住院治療，我們原本不寬裕的收入更顯拮据，好歹補點工資也好為她增加一些營養，可她竟要去買照相機。

我問她要買照相機幹什麼呀？她說，等她病好了，拿著相機走上街頭，拍行人穿的時裝，回家參考著自裁自縫，開個家庭小作坊也是個不錯的門路；「當個自由小業主，既能發揮我的手藝，也可以養家餬口，更重要的是再也甭受人閒氣了！」

聽罷妻子的打算，我感覺很有道理，當即表示雙手贊成。幾天後，我又湊上了一、二十元，共一百元左右，帶著去百貨大樓選購了這台東方牌簡易小相機，同時買上了兩個黑白膠捲，拿到病房讓妻子看後，她感到十分滿意。

但是當時病情還不允許她出院，更不能到外面拍照。大約一個多月後，妻子病情有些緩解便出院了。此時恰遇市裡舉辦國際風箏會，來了各國的洋人，妻子聽說後按捺不住要上街拍照的激情，我便陪她走上熱鬧的街頭巷尾，抓拍穿著時尚服裝的各色人等。

洗出照片後、妻子先選擇了一幅女子穿著新穎連衣裙的照片，照著連裁加縫做了件漂亮的連衣裙。她還未來得及參考更多照片裁剪時髦的衣服，病情又復發了，直至數月後離世，她再也沒用過這台喜歡的小相機 。

妻子留下的這台小相機，是她在病中嚮往美好生活、用補發工資購置的，我倍加珍惜。三十多年前我利用它拍照，自己沖膠卷、洗照片、放大製作，在山東工人報上發表新聞攝影 的處女作，從此開啟了我的業餘街拍。此後許多見報的照片，都是這款輕巧便攜小相機的奉獻，它使我有了小小的成就感。所有這一切也都是對妻子的緬懷和紀念。