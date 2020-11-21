隨著科學進步和人民生活水平的提高，人們的健康狀況也在逐步改善，體質變得更加強健，尤其是孩子們受到家長的百般呵護，營養均衡和體育鍛鍊使得孩子們的智力、體質都在同步地提高。現在的兒童是幸福的。在七十多年前的育兒與如今可不能同日而語了。那時的人們普遍貧窮落後，不少的人家過著數米而炊的生活，正處於生長發育期的兒童狀況更是惡劣。

那時兒童的生活狀況，現在的人們聽起來似乎像是天方夜譚。那時在育兒方面的有些舉措甚是不雅、不潔。當孩子出生後，在條件好的人家，媽媽有充分的乳汁給孩子哺乳，這是最幸運的嬰兒；如果自己的乳汁少，還可以找個奶媽幫助哺乳育兒；也有的人家買隻奶羊給育兒帶來方便。

那時不少人家的哺乳期婦女，由於營養不良導致乳汁很少、甚至沒有乳汁，為了讓孩子活下去，不得不用不適合孩子的食品來餵養。

最普遍的嬰兒食物就是叫做「餔子」的一種食品，餔子是一種用粉子和開水混合而成的稀粥狀物；粉子則是用小麥麵粉做麵筋時，析出的呈小塊狀的純澱粉。多數乳汁不夠的人家將餔子做養育嬰兒的主要食品。

當孩子到六個月之後，光餵餔子已無濟於事了，一般人家又要用饅頭加白糖作為主要食品來餵孩子。因為這時孩子還不能很好地咀嚼，於是大人就將饅頭蘸點兒白糖放在嘴裡咀嚼成軟膏狀，再將這軟膏吐在食指上，然後再送進孩子嘴裡。更簡單的辦法是將饅頭咀嚼好了之後，就嘴對嘴地餵孩子。

如果條件好一些的家庭，可以每天將雞蛋 蒸成膏或是將雞蛋煮熟來餵孩子，再配合其他麵食。用這種方法餵孩子的家庭在每個村子裡也沒有幾家。

那時的嬰幼兒在大人或是大孩子的看管下，一般都在自己的院子裡或是戶外的地上滾、爬活動。孩子有時能吃到自產的棗子和瓜果，這就是最好的副食了。在吃的過程中如果有瓜果掉在地上，看孩子的人拾起來，在身上蹭一下，擦去地上的塵土，接著給孩子吃。

在戶外，孩子基本上是隨意便溺。當然小便後不做任何處理，那時沒有手紙可用，孩子大便後，撿塊俯拾即是的黃土塊給孩子擦擦屁股。更有甚者，讓身邊的狗給孩子舔一下屁股了事。由於當時的生活條件和醫療條件都很落後，像這樣帶孩子勢必造成孩子的發育遲緩和營養不良等。不過，人類的適應性很強，多數孩子都能長大成人。

不過，那時的生活習慣也有對孩子的成長大有裨益之處。那時的炊具幾乎都是鐵、銅製品，如各種的鍋和鏟子都是鐵製品，盛飯的勺子也幾乎都是銅製品，有不少人家的水瓢也是銅的，這樣就保證了我們的機體對鐵、銅等微量元素的的需求。

這些微量元素對孩子們的造血、骨骼的生長發育、神經系統、內分泌都是不可或缺的。這些充足的微量元素，都促進了那時孩子們的健康成長。所以，那時的孩子們在微量元素的吸取方面倒是比較充分。

這以往的帶孩子的方式，已成過眼雲煙，一去永不復返了。