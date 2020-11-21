《老照片說故事》風靡一時的憶苦思甜（下）

一九七○年代，展覽會攝影師為作者在川沙海濱拍攝的照片。

一九七○年代中，我廠所屬的上海紡織局團委決定舉辦一個階級教育 展覽，對紡織系統的青年工人進行積極有效的階級教育，讓年輕人不忘階級苦，牢記血淚仇，永保革命青春。為此，局團委從下屬的公司抽調了兩名繪畫設計人員、兩名攝影 人員，還有兩名寫作人員組成了展覽籌備工作小組，緊鑼密鼓地為展覽搜集資料，製作展品。我因為平時稍能揮舞禿筆，居然也被網羅其中，忝為寫作人員。我們六個人就在地處外灘的紡織局大樓屋頂上的加層辦公室裡上班，依據局團委交給的宣傳資料編寫說明詞和繪製畫板。

階級教育的材料中，大都是一些關於工廠解放前的老闆和那摩溫（工頭，英語 Number One之意）怎樣欺負和壓榨工人的故事，比較印象深刻的有包括老早很有名的司馬特襪子廠，和申新九廠等老牌棉紡廠的老闆如何不顧工人死活，貪婪和凶狠地逼迫工人、包身工和童工做苦工的事例，頗有點像那時一齣著名滬劇「星星之火」中，描寫紗廠內發生的悲慘情景。

兩位繪畫師中的一個姓單，與當時的局團委副書記同姓，但略為年長，於是我們就喚他大單，副書記為小單。大單是無錫人，做事穩妥，不慌不忙，總是叫大家「慢慢釀」，別性急上火，因為急火出不了好工。在他的細筆慢工的精心渲染下，那些貪婪的資本家形象果然在大塊紙板上栩栩如生地浮現。

兩位攝影師皆從棉紡廠的宣傳部門借調來，他們的攝影作品常常在上海的「解放日報」上發表，很是專業。他們的職責是採訪紡織系統的先進個人和集體，為他們拍攝照片，把他們作為聽黨話、不忘本、抓革命、促生產的正面形象樹立在展覽板塊上。我有一次跟他們一起到川沙的一家工廠採訪，他們還為我在海濱照了張相留念（見圖），當然是不能上展覽的。我口袋裡插的鋼筆清楚地驗證我是寫作人員，身上的毛式中山裝則是當時標準配件。

前後忙活了至少半年左右，展覽板塊終於大都編輯繪製完畢，展覽地點確定在一家棉紡廠的大會場裡，當然又少不了一番安裝和布置。全部完成後就開始安排各工廠組織青年工人來參觀學習，補上不可缺少的階級教育課。

但有意思的是，展覽開張未幾，「四人幫」就倒台了，文化大革命戛然而止，階級鬥爭這個綱領亦開始逐漸失靈。結果，那個興師動眾大力操辦的階級教育展覽似乎也不了了之，至少我們廠就從來沒有組織人去參觀過。

及至一九七八年鄧大人領導的思想解放和改革開放運動，憶苦思甜與階級教育就愈加失去魅力，不再吃香。人民大眾都開始向錢看了，誰還記掛你什麼憶苦思甜？再說，先富起來是光榮的事，誰不想做百萬富翁？資產階級難道還是臭的嗎？你現在該恨哪個階級呢？風靡一時的憶苦思甜法寶總算完成了自己的歷史使命，被人們拋到腦後去了。

寫及此，不禁又想起那時另一首廣為流傳的憶苦思甜歌曲，旋律也是很甜美的，而歌詞卻十分煽情：「天上布滿星，地上亮晶晶，生產隊裡開大會，訴苦把冤申。萬惡的舊社會，窮人的血淚仇……」這時頭腦裡立馬浮現出情緒激昂的人群，和一個個踴躍等待上台訴苦訴冤的苦大仇深者形象來。

➤➤➤風靡一時的憶苦思甜（上）