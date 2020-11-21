《老照片說故事》旱鴨子學游泳

母親帶著作者和妹妹在海水浴場游泳。

在我年幼時期，可說是在一個單親家庭長大。因為在我三歲不到、妹妹十個月的時候，父親就外派到紐約 的中央日報報海外版工作，所以在我成長期間不曾有父親的影子，除了他偶爾會回台灣 一趟，但對他仍十分陌生。平日的生活都由母親和外婆打理，從小就在外公外婆家長大。

成長之後才知道父親和母親相戀的時候，最喜歡的就是一同去游泳 。兩人年輕的時候十分陽光，母親是游泳健將，父親也是跳水高手，聽說兩人曾經從碧潭那一塊大岩石跳下，一塊兒游泳。

可能是這個原因，母親十分喜歡游泳，即便是父親不在家的時期，每年夏天都要帶著我和妹妹去金山或是福隆海水浴場游泳。我和妹妹兩個人在游泳圈內不停地打水，母親穿著泳衣拉著我們，怕我們被海水沖走。

母親即使生了兩個孩子，對她的身材似乎沒有太多的變化，我還記得當時在海水浴場都會有男士過來和母親搭訕。

不能去海水浴場的日子，母親也會帶著我們去游泳池游泳，當時台北可以游泳的地方並不多。一到夏天，各處游泳池人潮洶湧有如下水餃一般，因此母親在游泳池內教我們游泳不太容易。但母親仍盡心盡力、軟硬兼施教我們如何游泳。

然而，我和妹妹不才，很多事情都輕易上手，就是游泳不行。不會游泳是我和妹妹的終身憾事，但是能做的事也夠多了，泡湯、溫泉浴也十分享受，泡完之後加個全身按摩再大吃一頓，是人生一大樂事。