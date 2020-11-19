隊長是總指揮，這兒走走，那兒看看，維持著秩序。會計看帳本，高聲大叫「某某人家、多少人、多少斤」，掌秤的副隊長附應一聲「某某人家、多少人、多少斤」，幾方面都清楚某戶的重量，以免搞錯。作為出納的我要清閒些，因交錢的人家少，就又負責一戶一戶地呼喊人家進出倉庫。

隊長一聲號令，開秤。保管員打開小閘門，金黃色的穀粒，「唰唰唰」，流下了大簍，頓時穀粒的氣息撲鼻，乾燥的、溫熱的，還有些嗆人的氣息，飄滿了整個倉庫。副隊長秤好一家的稻穀，組長幫著倒下該戶的簍筐，人家馬上挑走。由於安排妥當，各司其責，前面的人家，都是笑容滿面而來，高高興興而去。

排在後面的，以「超支戶」為多。「超支戶」是那時的專有名詞，簡單地說，就是人口多勞力少的人家，每年的工分總值不足以抵扣分到家的糧食，或者天災人禍預支了隊裡的錢，結算時也倒欠了，就成了「超支戶」。我們生產隊有幾戶人家年年超支，有的累計四、五百元，數目字也挺大。

對「五保戶」，有規定的，秤走糧食沒問題。家裡有人在外工作，月月有工資拿的，其家人有兩種表現：主動交款的，這個好辦，女主人將隨身帶的五元或十元給了出納，馬上開張收款單據，稻穀就給秤了挑走；有人總想拖，找出理由，說錢沒寄來，或者錢急用了，磨到最後，爭取少交一些，也就拿出幾塊幾角的，稻穀秤走了也是她的本事。

一直憂愁不定的，是幾戶勞動力少、年老體弱者多的人家，哭哭啼啼地站在倉庫門口，有的趁人不備，衝進了倉庫，攔也攔不住。

隊長先是不理他們，管他和大家清理場地，商量隊裡其他事情。可之後隨幹部們怎麼講道理，還是嚇唬一通，那幾戶人家站著不動，總是低聲說：「家裡沒糧了」、「不能餓死人」、「要照顧貧雇農」，等等。隊長明白，不管如何，總要發揮集體的優越性，最後敲定，大聲說道：「這次秤一半給你們；接下來就是小秋收了，趕快去搞點錢來，交了錢再給秤另外一半！」那幾個人唯唯諾諾，破涕為笑，秤了一半的稻穀回家。

接下來的日子，人家也是苦幹的，小秋收中，砍芭茅稈、黃荊條去賣，挖蕨根、葛根，洗了澱粉也能賣，湊齊五元十元的，跟隊長講明，交給我開出收款單據，然後帶給保管員，終於把剩餘的稻穀挑了回家。

斗轉星移，生產隊裡分糧食已是舊日的逸事，其時那大部分人的喜悅和少數人的憂愁，也成了記憶裡一點點印記。

➤➤➤分糧喜憂錄（上）