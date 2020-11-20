庚子年多災難，屢屢應驗。上一個庚子年，一九六○年，中國 大陸發生大飢荒，到底餓死多少人，沒人知道；改革開放後估計，少則兩千萬，多則四千萬。死亡主要發生在生產糧食的農村，我們居住在大城市的居民反倒比較幸運，因為有政府定量配給口糧，不至於餓死，卻也真實地感受了飢餓的滋味。

在毫無預警的情況下，食品供應忽然緊張起來，連一顆小糖都買不到，更別提蛋糕和各式點心了；食品店空蕩蕩，在沒有戰爭、沒有天災的太平日子裡，這給人超現實主義的感覺。

城市有工作的居民每月口糧二十八斤，不工作的人也有二十五斤，正常情況下夠吃了。但蔬菜水果、肉類魚蝦逐漸稀缺，以至絕跡，下肚的只有主糧，人人都飢腸轆轆，很多人得了浮腫病。

那時，每人每月配給二兩肉，好比老虎吃蝴蝶，想吃肉都想瘋了。一個周末，我們全家決定到鼓樓飯店試試運氣。

飯店那個擠呀，真是裡三層外三層。我們去得早，還輪到第二波，硬是圍在桌子邊上看人家吃完一頓飯離去，才有位子坐下來。等待的時候，看到這家四口點了兩個回鍋肉，兩個木須肉，覺得好奇怪。等輪到我們點菜了，才明白飯館只供應這兩道菜，想吃第三樣？對不起，沒有；不愛吃？後面等的人多著呢。

既來之，只得將就了，好歹有肉。但這兩樣菜，雖然菜名都是肉，卻是包菜當主角。我們高興而來，敗興而歸，發誓以後再也不來受這個罪了。走出飯館時，還有第三波的人在裡面，但午飯供應基本上已經結束，外面卻還排著一溜長隊。妹妹眼尖，發現在我們前面吃飯的四個人也在隊伍裡，便好奇地問他們：「你們不是吃過了嗎？」答曰：「等吃晚飯。」他們再接再厲的精神真讓我們甘拜下風。

共產黨和人民政府關心一部分人民，很快出搬一個新政策：供應高價食品。商店裡開始出售少量糖果糕點，飯館也開始供應高價菜餚，可是價格翻了兩、三倍，普通老百姓吃不起，也沒有資格，因為那是為高級幹部、高級知識分子、一流演員和拿定息的資本家供應的（那時的資本家還不是革命對象）。我家的親友裡，只有一位大學教授和一位我們叫他王叔叔的資本家能享受。

一天，王叔叔帶弟弟和我上街辦事，順便買了幾塊高價杏仁餅給我們解饞。好久沒吃到這東西，禁不住香氣的誘惑，我們不顧禮儀，出了店門就邊走邊享用起來。正咬了一口，突然有個人撞了我一下，幸虧沒跌倒，卻發現手中的餅已不翼而飛。乞討和偷竊不稀奇，青天白日之下搶劫，還是頭一遭遇到。弟弟說：「看剛才那個人的背影，不像農村來的。」王叔叔說：「現在不是只有鄉下人才餓肚子。」他說得不錯，這一陣子，衣衫整齊的覓食者充斥大街小巷，甚至進入商店、飯館伺機偷搶，趕都趕不走，讓商家十分頭疼。

弟弟所在的工廠和農村有業務往來，有一天，他告訴我們一個好消息：已向農村幹部買了一頭小豬，過幾天送來。喜出望外的家人想像著那圓鼓鼓、胖嘟嘟的小豬，個個興奮不已。小豬駕到的那天，我們都擁到門外去迎接，但一看見那頭讓我們望眼欲穿的小豬，卻笑不出來了。

哪裡有圓鼓鼓、胖嘟嘟的小豬仔！可憐的牠，根根肋骨突出，活像一塊搓衣板，真不忍心殺牠。可是，不殺牠，牠也得死，人都吃不飽，哪有飼料餵牠呢？雖然失望，聊勝於無，一大盤紅燒皮包骨還是如秋風掃落葉般被我們一掃而光。事後，傳到遠親近鄰耳中，說我家吃了隻「乳豬」，好不羨慕！