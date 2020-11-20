《老照片說故事》吾嫂的紅大衣

作者大嫂的紅大衣。

這件顏色鮮艷、做工精緻，胸前有用黑絲絨構成二排火箭似鈕扣的標準紅大衣，原來是一九六○年穿在一個木製模特兒身上，展示在上海淮海中路、婦女用品店玻璃櫥窗內的廣告商品。

愛美的姑娘們路過這櫥窗，不由自主地都會停下腳步，朝這件大衣左看右瞧．仔細捉摸。它不知吸引了那個年代多少位姑娘的眼球。

我家大嫂那年二十四歲，正準備和我大哥籌備婚禮，多麼渴望穿著那件紅大衣作為新娘禮服（那年代沒有婚紗）。二人步入商店得知要六十元人民幣 ，那時每人每月伙食費是十二元五十角，昂貴價位令他們目瞪口呆。大嫂如此眷戀，大哥只能同意。當即請營業員拿一件來試穿一下。不料，營業員說：「本店唯獨一件是樣品服裝，沒有庫存，樣品服裝不出售，只看不賣！」經大嫂再三央求，營業員請示店經理，考慮了好久，總算鬆口。從櫥窗裡取出紅大衣試穿在大嫂身上，不大不小，再合身也不過了，就像事先專門量身訂製的一樣。就這樣我大嫂在結婚慶典上圓了夢。

若干年後，我也長成大姑娘了，哪個姑娘不愛美呢？大嫂看出了我的心思，大方把這件紅大衣讓我穿穿過癮，我有時去逛馬路，有時去交朋友，都會穿上它；路上的行人都會回頭看看我，我真出足了風頭。

一九六六年文化大革命，紅衛兵大抄家開始。這件紅大衣成了包袱和累贅，大嫂急忙把它轉移到一位工人階級成分的朋友家中去避難，但遭到那朋友拒絕。大嫂又氣又急，不知如何是好。當時，我的一個同學伸出援手，幫忙拿到她校舍中保管，總算逃過一劫。就此，大嫂把紅大衣送給了我。

九○年代它隨我來到美國 。如今，紅大衣已有一個花甲，雖然呈現稍舊，但依然美麗。