人生旅程書伴行（上）

本人不嗜菸酒茶，唯愛閱讀書籍而已。書是我永遠的朋友。

幼時第一冊書，是五歲生日小舅帶我去書店買的一本連環畫。書名早已忘了，內容卻印象深刻，是一小男孩鬥石怪的外國童話故事。儘管我愛不釋手，睡覺也藏在枕下，但後來不知所終。

小學每逢開學第一天，老師將新課本堆放講台上，逐一叫名領取，是最令人開心的時刻。到手後，迫不及待捧書翻看，回家翻找彩色畫報、漂亮張頁包作外皮，愛護備至。

但隨時日流逝，書中插圖漸被「加工」：男子頭上加了盔甲，女孩嘴上描了鬍鬚……。期末未到，課本早已塗抹汙損，邊卷頁折，殘破不堪。

我因活潑好動極為頑皮，令家父母和老師十分頭痛。我曾將父親大學時的英文原版書頁偷偷撕下，折疊作注玩賭博遊戲，被發現時一箱書僅剩封面硬殼，毀損書籍劣行受到責罰，終生難忘。

小學三年級，班主任薛老師找到辦法——讓我管理班上兩紙箱課外讀物，才變成一個「乖」孩子，從此到那些歐洲童話、中國 神話，以及俄羅斯民間故事裡去折騰。

猶記得，暑期最愛的遊戲之一，是亮出家中「小人書」擺攤「出租」，招來鄰童手持我自製分發的「鈔票」租閱，到手一疊鬼畫符般手繪破紙，自娛自樂，樂在其中。

進入中學，癡迷於課外書籍。課間休息、午休時間、餐後寢前，乃至「勤工儉學」和下鄉支農勞動，只要有任何間隙時間，都要到隨身的文學讀物裡去遊覽一番。被趣書吸引，爭分奪秒搶時間閱讀，甚至練就邊走邊讀的「走讀」功夫。

初中時，逢「大煉鋼鐵」熱潮，因年齡小不讓參與，趁機私下租來禁書「蜀山劍俠傳」等武俠小說 ，與同學躲在宿舍屋後土溝中各踞一端──閱讀兼警戒老師突襲，驚險連連成為日後笑談資料。

中學時期因家遠，在校寄宿，暑期常在學校從事修補圍牆等勞動，以獲允許在校免費食宿，方便讀書和複習功課。白天勞累後，晚上在寂靜的學生宿舍裡昏暗燈光下，漫漫長夜裡，貪婪地吞食床頭一大堆小說，神遊古今中外。

因熱愛閱讀，獲得圖書館 陶老師優待，特准我可隨時進入書庫任意瀏覽選書，讓在櫃外查卡片填借單的同學們羨慕加妒忌。

那時，除了像大家一樣讀「青春之歌」、「林海雪原」、「鋼鐵是怎樣煉成的」等革命小說外，在讀完「水滸傳」、「西遊記」後，我已由法國作家儒勒‧凡爾納導遊「八十天環遊地球」、伴著柯南道爾追索「福爾摩斯偵探案」、聆聽荷馬吟詠「伊利亞特」、向亞里斯多德學習「邏輯三段論」，還沉迷於「聊齋志異」和明清傳奇裡的才子佳人狐鬼神妖了。

陶老師曾送我一紙箱她學生時代的文學藏書，雖是黃色毛邊紙、印刷粗糙，可是裡頭有「獵人日記」、「安娜卡列尼娜」、「初戀」、「茶花女」等，全是當時圖書館見不到的俄國、法國文學名著。

文革後期，我工作後第一次回鄉探親，四處詢問打聽，終於在離開家鄉前一天，獲得早被造反派驅出學校的陶老師住址。當我前去那偏僻的陋巷窄室探望時，她已身患重症，躺臥病床，面如白紙而命在旦夕。我詢問何事能夠相助，老師立刻答曰，「想看小說！我就是想看小說！」當即托朋友搜羅送去。那是我與恩師的最後一面。

六○年代文科政治風險高，考大學我選讀了工科專業。學校大力鼓吹政治掛帥，嚴厲批判「只專不紅」，學生既不敢努力學外語，也不敢看外國小說。學校圖書館不僅是複習功課好去處，大量外國文學名著也十分誘人，只是必須避開同學，否則很易被人告密落個「白專」或「資產階級思想嚴重」的政治劣名。我只好背著人們躲去教學樓裡僻靜處，偷讀俄文小說「戰爭與和平」和「復活」等，既學習俄語又聊對文學書籍的飢渴。

文革來臨，古今中外圖書典籍遭受空前劫難。身處群眾造反運動滾滾洪流，我曾多次見證中學生紅衛兵「破四舊」抄家，將無數圖書投擲烈焰中焚毀，心感萬分痛惜，但只能眼睜睜地袖手旁觀。

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