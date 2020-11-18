上世紀六七○年代，農村裡最熱鬧的時刻，應該是生產隊裡分糧食了。幹農活，無疑是辛苦、疲勞的，但它給人帶來的，更有對豐收的希冀和幸福。那黃燦燦的稻穀、金燦燦的玉米、粉紫色的小麥，還有香噴噴的菜油、豆油，就是社員們的希望和滿足。

以糧食為例，社員們一聽說第二天要分稻穀了，許多人晚上就很興奮，天沒亮就會到倉庫門口去排隊。哪一家不是積極來排隊？哪一個人的臉上不是帶著歡喜的笑容？家家戶戶的勞力，挑著簍筐來排隊，這種排隊是以器具為主，竹簍竹筐一擔一擔緊挨著，人只是站在邊上，幾個幾個的圍著聊天。大家講的最多的，不外乎是今年稻子生長如何、對這一季早稻或中稻總量的估計、今天每人能分多少斤。

吃過早飯，來的人更多了，除了挑稻穀的，還有許多老的小的，都不缺席，來分享豐收的快樂，迎接碩果回家。這時的倉庫門口真是人聲喧嘩，笑語連連，喜氣洋洋。

生產隊裡分糧食，相傳各個公社的計算方法不盡相同，一般情況是，按隊裡糧食總產量，百分之七十為人口糧，百分之三十為工分糧。人口糧按年齡分，成人叫大口；十歲以下的，叫小口，只有成人的百分之四十；十歲以上到十八歲以下的，叫中口，是成人的百分之七十。十幾歲的人，正是能吃飯長身體的時候，那些人口糧，往往不夠。也就是說，小孩多而勞力少的人家，那糧食更緊張。像我們生產隊，地處山區，稻田少，稻穀分得也少，常年情況下，早稻分四、五十斤，中稻一百斤左右。

「哦，來囉！」有人一聲叫喊，大家側頭觀望，紛紛讓開道路。分稻穀的幹部們到了，有正副隊長、保管員、會計和畚稻穀的兩、三個組長，當然還有我這個出納。開門前，隊長會大聲吆喝幾句，開門後，叫一戶進去一戶，「不准擠！」、「超支戶，要交錢來再秤！」這話一出，現場頓時安靜許多，更有超支戶人家臉色由晴轉陰，不知所措。

當時生產隊裡的倉庫，大多是祠堂改建的，裡面高高的寢堂，用木板拼起大櫃，一格一格的，用以保存曬乾的糧食。這時的大櫃子前已擺好磅秤和帳桌。保管員站在櫃子下，準備打開小閘門，副隊長和幾個組長先秤幾只隊裡的空簍，為體現公平，避免麻煩、方便做事，這幾只簍的底下塞了磚塊、木板或者掛著破鎖，一律為八斤重。

➤➤➤分糧喜憂錄（下）