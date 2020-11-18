《老照片說故事》六十年前的畢業同學錄

作者的台灣大學畢業同學錄。

日前看到「上下古今」一篇「七十年前畢業紀念冊」，不禁使我想起最近清理舊書舊物時，看到那本畢業後從台灣 帶回香港 ，再帶來美國 ，雖然到處搬家，卻一直沒有被丟棄或掉失的「台灣大學四十九年度畢業同學錄」。

這本同學錄又厚又重，面積十乘十五吋，深紅色毛絨厚紙封面，燙上金色「國立台灣大學四十九學年度畢業同學錄」十七個字。今年剛好一個甲子過去，色澤不變，還是如新的一樣，真是「金字招牌」也！

我當時是外文系學生，外文系是當年的熱門學系之一，所以我班人數眾多，全班大約有一百六十多人。當年台大校長是錢思亮先生，文學院長是沈剛伯先生，外文系系主任是英千里先生；更有多位名教授如曾約農教授、黃瓊玖教授、俞大采教授、夏濟安教授、殷海光教授，和多位外國神父、修女和傳教士的語文老師。

當年班上同學，可以說是人才濟濟。班上幾位大有文學天賦的同學，如白先勇、李歐梵、王文興、陳若曦（陳秀美）、歐陽子（洪智惠）等，他們在大三時就創辦「現代文學」雜誌。並各自發表長、短篇小說和文學作品。後來他們都來了美國進修，現在都成為當代出名的文學作家或教授。我常常在報章上看到他們發表的文章和相關報導。

當然另外還有一些在別的領域出眾的同學，如出名詩人戴天（戴成義），還有在基督教奉獻一生的李秀全牧師、高集樂牧師等。

筆者畢業後也跟著當時潮流來美進修，留學而至流落。一直居住美東，近年也能與班上兩、三位同學（如何玉柱、邵玉嬋、鄭莉莉等）藉電郵聯絡。多年前在美西的幾位曾發起同學聚會，可惜當時我內人生病，不能成行，失去與一些同學見面的機會。

現在只好翻開這本畢業同學錄看看，來作個望梅止渴，一解懷念昔日台灣大學四年的良辰美景，和年輕學子共聚一堂的風華日子之情。