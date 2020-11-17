上世紀四○年代，我在閩南農村上小學。學校位於墟鎮附近， 四合院式教室，中間一個大天井。二百多個學生，七、八個教師，設有初小和高小，是當時農村比較完善的一所學校。

學校除語文、算術、常識等基本課程外，沒有音樂、美術、體育課，因為沒有專業教師。學生課間和課餘都在天井及校門口小操場上玩皮球、滾鐵環、轉陀螺或放風箏，我跑你追，嘻嘻哈哈，很是快樂。

我念三年級時，學校一位語文老師結婚，新娘子是初中畢業生，喜歡唱歌也唱得好，校長把她聘來當我們的音樂老師。

老師姓謝，二十來歲，身材高挑，常穿一襲花色旗袍，在當時農村顯得很時尚前衛。謝老師教音樂很奇特，只教歌詞不教曲譜。她來課室上課，先把歌詞寫在黑板上，不寫曲譜，她先唱一句，我們尾跟一句，有點像跟著老師朗讀課文一樣。

記得她教我們的第一首歌是「天上人間」，歌詞是「樹上小鳥啼，江畔帆影移，片片雲霞停留在天空裡……」，歌比較長，每節課教五、六句，反覆唱。同學們放開喉嚨，七嘴八舌，你高我低，你長我短，嘈雜不合拍但唱得挺歡的。

每周一節課，這首歌學唱了半學期。第二首歌是「蘇武牧羊」，同樣是有詞無曲，她唱一句我們跟一句，「蘇武留胡節不辱，雪地又冰天，苦忍十九年……」，同學們並不大懂歌詞的含義，只跟著唱，這首歌又學了半學期。隔了一年，謝老師懷孕了，沒有再來學校，我們也沒再上音樂課了。

直到五年級下學期，新來一位姓王的老師，她先教大家學簡譜、唱簡譜，把曲譜唱熟了再教歌詞。這樣效果好多了，學得快又唱得準，整齊合拍，增加了大家歌詠的興趣。

後來進城念中學，音樂老師是音樂學院畢業的，唱、彈、拉俱佳，他不僅教我們簡譜、還教我們以前未曾聞及的五線譜，課堂上用手風琴、鋼琴伴奏，與歌聲激盪。這引發了我的濃烈興趣，於是我參加了課餘歌詠隊，以後又成了學校合唱團的一員。

相較現在，學校大都師資雄厚、設備齊全，今非昔比。而中國 許多父母為使子女「不輸在起跑線上」，小小年紀就學唱歌習舞蹈，雇請老師教授鋼琴、小提琴等各種樂器，這和我們兒時那時代差別真有如天壤！