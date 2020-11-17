「碰」地一聲爆響，原本軟塌塌的布口袋，剎那間膨脹成了圓柱狀，煙霧繚繞之中，穀物的香氣隨之瀰漫開來。在打開布口袋口後，稀里嘩啦地倒進盆裡的片刻功夫裡，年幼的我，總是經不起這香氣的誘惑，不管不顧地伸手就抓起一大把熱騰騰爆米花往嘴裡塞。結果，手大嘴小，臉頰或者鼻子頭上總是會黏上幾粒白色米花，成了貪吃的明證，自己還渾然不知，美滋滋地端起一盆白花花的爆米花，招呼大家伙過來分食。

「在一隻手畫圓圈的同時，另一手又在畫方塊」。這是我小時候癡迷、傳說中的分心術──一心二用的入門功夫，但苦於沒人教授。每每看到爆米花師傅，一手前一下後一下地用力推拉著風箱，鼓動著爐中火焰的起伏，而另一隻手又左右旋轉著爆米花機搖把，讓架在爐子上黑乎乎的橄欖狀爆米花罐快速轉動，使其受熱均勻的操作。

我總是傻傻地想，要是拜爆米花的為師，興許可掌握這種分心有術的技巧。學會了這個，咱就可以在用左手做算術題的同時，用右手還能寫作文了。

然而，上個世紀七○年代的北京 ，煤氣罐還沒有普及，用來給加熱爆米花罐的是黑漆漆的煤塊。整天鼓搗煤塊用來生火吹火的爆米花師傅，煙燻火燎的樣子跟無家可歸者似的，所以，儘管很想學爆米花師傅的技能，我也只是敬而遠之地看著。

爆米花開罐的聲響很大，只要聽到「碰」地一聲沉悶的爆響，我們這些四處玩耍的小孩子就會聞聲而動地聚攏起來，站得遠遠地在圍觀中等著下一次開罐時的爆響。

爆米花的好處是小小一缸子的米粒，便可爆出滿滿一洗菜盆的米花來；所以，這時的人顯得的格外的大方，一邊端著米花往家走，一邊招呼著大伙過來嘗嘗，而我們這些圍觀的小孩子，也會毫不客氣地伸手抓上一把來解饞。

那年頭，糧食是憑糧票供應的。爆米花師傅也沒有糧食，只有爆米花的工具，收的錢也是幾分的加工費。想爆米花的人，要先從自己家的米缸裡舀出小缸子的米來，倒進洗菜盆裡，端出去爆。

當然，那時北京的供銷社裡，也會有現成的爆米花出售。在我記憶中，除了一分錢一塊的水果糖外，兩分錢一包用玉米爆出的玉米花和五分錢一包用稻米爆出的大米花，是我們消費最多的零食。

由於學校不提供午飯，中午放學後，同學們都要著急忙趕回家吃飯。在趕回家的路上，饑腸轆轆的我們往往會搭幫結伙湊錢，跑到供銷社去買上一包這種已爆好且包裝成袋的爆米花來點補一下。

吃的次數多了，正處在調皮搗蛋年紀的我們，難免不搞出些花樣來，自娛自樂地惡搞一番。吃大米花時，先撕開包裝袋的一角，將那些輕飄飄的大米花倒滿攤開的手掌之上，然後大伙一起低頭扎進手掌中，像豬拱食一般地吃了起來，還不忘模仿豬的叫聲，哼哼唧唧地叫喚幾聲。

吃玉米花的時候，德行散的更大：先是將其倒進口兜裡，一邊走一邊摸出粒爆玉米花來，拋過頭頂，像狗在空中接食物似的，仰面朝天張大嘴巴去接玉米花。若是玉米花掉在大門牙上，改變了方向落在了地上，為了不讓大家伙嘲笑，會快速伸腳將其碾的粉碎。更有眼睛裡只盯著拋在空中的玉米花，卻忘了自己腳下路的主兒，到下台階的地方渾然不知，一腳踩空摔個大馬趴的情況出現。