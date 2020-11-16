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一類的文革風雲遭遇

甌越

一九六五年工作組進校，按「桃園經驗」把全校教職工分成四類，一類是扎根對象，二類是依靠對象，三類是有嚴重問題的人，四類是革命鬥爭對象。

其中一類，全校一百多教工經嚴格考察只留下二人，其中一人解放前十四歲進資本家工廠當童工，解放後在本校初中畢業，入了黨，留校當檔案管理員，出身苦大仇深；但是她的丈夫後來提拔成某農村初中書記，文革時當然是走資派，只能排除在外。另外一人家庭是上中農，師大政教系畢業，當時是本校政治教師、黨員；雖然不是響噹噹的貧雇農，也只能「矮子裡面選將軍」了。

這位老師平時也很來事，人很活躍，會唱會跳，她的夫君是大學同學，當時在省黨校當教師。她和我們老教師關係也不錯，是我們黨課學習召集人。

文革開始，這名政治教師嗅覺特別靈敏，教師集訓會時大家排隊打早飯，突然高音喇叭響起，表示毛主席有了最新指示。她立即跳上旁邊的水泥乒乓球台，邊歌邊舞邊用秦腔的調門歡呼最新最高指示發表。她這一舉動突顯她是全校最最革命的形象，給師生留下深刻印象。

隨後一段時間，她支持革命小將，一起去北京串聯，成了紅衛兵的軍師。他們在北京看見紅衛兵造反，把胡耀邦當條狗牽進牽出批鬥，回到學校依法炮製，公布「點鬼」大字報，把全部四類和部分劃成三類的教學骨幹全點成鬼，暗示大家去批鬥。

這位一類老師也成了造反派籌委會的副主任，正主任是紅衛兵小將，大小事由她拿主意，成了事實上的新校長，可謂威風不可一世。

暑假到了，我因為老家的老人患病，要回家探望，就到掌權的籌委會請假，正好看見她就坐在原來校長辦公室的圈椅上，翹著二郎腿。那把圈椅原來是一九五八年學校開展勤工儉學活動時，木工組學生試製的產品，向黨支部報喜後，放在倉庫裡埋沒了學生的成績，於是就留在校長辦公室裡，老校長就當辦公座椅，有客人來順便介紹一下。文革開始，這張椅子成了老校長貪圖享受的罪狀一條，想不到革命籌委會的新領導別無二致，照樣享受不誤。

這名一類教師進一步把反造到市上去，率領紅衛兵包圍市委，聲稱市委書記不執行毛主席的革命路線，要揪市委書記。那位書記文化水平不高，做報告時提到當時的美國國防部長，外國名字他念起來拗口，說成是「那個麥克啊，諾馬拉」，當然辯不過我們的政教系畢業老師。這一新聞很快登上北京的造反小報，她的名聲「大振」。不久後，這名一類教師被調到中央黨校學習，聽說能夠去那裡學習，就是進入未來省市領導接班人的梯隊。一時這位老師鋒頭之健，無出其右。

文革風雲變幻無常，突然四人幫終結了， 老幹部官復原職，原來劃定的四類整死幾個，但沒有一個是真反革命，只是歷史問題，而且都是交代清楚的。對文革造反英雄，當時有種普遍看法，凡是造反起家和投靠四人幫的一律不能重用，而且一市之內，每人幾斤幾兩互相都知根知底。

重起的老幹部對我們那位鋒頭很健的一類耿耿於懷，反覆地查來查去，這名教師最後被調到黨校和她丈夫一起當個普通教員，前途發展無望。也許是上去容易下來難，由青雲跌落塵埃，他們夫妻倆一直鬱鬱寡歡；不久，男的先離開了世界，我們的一類則慢慢精神失常，不過沒有大瘋大癲，只是一個人終日悶坐，沉思默想，不言不語。

夫妻倆也沒有兒女，收養了一個女兒，這時當了工人，吃飯時，養女給她盛好飯，上面放些菜，她會獨自在角落裡把飯吃完。大家也把她遺忘了，過了幾年，人們聽說她也上了天堂，找她丈夫去了。大家對她的一生看法一致，爬得越高，跌得越重，曇花一現，一生就過去了。

北京 美國 國防部

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