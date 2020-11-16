拜讀上下古今版「牛奶情懷」的第二天，我就收到小叔從台灣 屏東空小群組轉發的文章。其實推算年齡，作者高我七屆，轉發文章給我的小叔又低我七屆，這篇文章在空小群組，竟能跨屆引起這麼大的回響，實在因為在那個飛安事故頻傳的年代，時有所聞的飛機失事，是每個空勤家屬的夢魘。

家父母隨空軍播遷到台，就像遊牧民族一樣，逐機場 而居，先到新竹，而後台南、台中，最後落腳屏東。

跟作者一樣，每次父親從機場下班回來，我們就一擁而上，搶拿他夾在單車後座的鋼壺，好享受裡面的冰汽水，還有單車前鐵框裡的凍牛奶。在那個沒有冰箱的年代，那就是我們百吃不厭的冰淇淋。

現在回想，這些空勤伙食特有的冰品，都是父親用他的生命安全換來的，當年中共對美國 還不構成威脅，所以美國賣給台灣的飛機，都是他們老舊淘汰的，綽號「老母雞」的C-119型機，就是其中之一。

在那個中共動輒揚言血洗台灣，我們又誓言反攻大陸的年代，父親經常三更半夜出任務；多少個寒冬雨夜，我們正擁被高枕，他卻得出門飛行。每遇颱風要從台灣海峽過來，父親就得飛到花東躲颱風，如果颱風會從太平洋來，父親又得騎腳踏車，頂著風雨趕去機場綁飛機。

記得眷村有個很優秀的青年才俊，為了體恤家裡食指浩繁，初中畢業就報考空軍幼校，而後官校，不但不必花費家裡分文，每月還有零用錢。但是，他好不容易學成畢業，可以實踐凌雲壯志，卻在一次飛行任務中，因天候不佳不幸遇難，不僅父母傷心欲絕，國家也痛失英才。我的好友初一時，父親飛行出事，家遭變故，本就內向的她，從此更加沉默寡言。

故此，我祈求上帝：「讓我快快長大自立，父親就不必為了多點收入而幹空勤。」

永遠忘不了，一有飛機失事，雞犬相聞的眷舍，就會突然傳來陣陣婦女嚎啕痛哭的聲音，次日上學時，又有幾個同學制服上縫了一小塊戴孝的黑布，所以不祥的陰影，始終圍繞在我們周遭。為免不吉利，出門時父親從不跟我們說再見，母親也不會問：「帶鑰匙（要死）沒有？」而是問：「回來能開門嗎？」

母親帶我們從小去教會，父親看到母親的改變，雖然鼓勵朋友去，自己卻裹足不前，因為他擔心去教會就得戒菸，戒菸會帶來霉運，萬一飛機出事，不僅自己生命不保，還連累同組人員。

後來，他退休不久受洗，立刻把抽了五十年的菸，說戒就戒，乾脆俐落。我們也衷心感恩，父親終能全身而退，飛機失事的夢魘，再也不會糾纏我們了。