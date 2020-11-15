五朵金花 。

建國前夕（一九四九年九月），我從上海考入「國立江蘇醫學院」（現名南京醫科大學），全班同學四十二人，其中女同學僅十人。這是由於當時人們思想保守、重男輕女造成的，女生中學畢業，家長即催促結婚或就業 ，認為女人是賠錢貨，不願花錢栽培。

入校後，十名女生分居兩間寢室，並曾攝影兩張集體照與同宿者留念，男同學看到後戲稱為「十美圖」和「五朵金花」。

由於當時男同學都是二十來歲的青年，血氣方剛，精力充沛，入校不久就想找對象談戀愛，由於粥少僧多，不時鬧出一些笑話和糾紛。我和女同學郁冰（後排左一人）都來自上海，是老鄉，語言和生活習慣相似，也談得來，寒暑假期間，相約一起坐火車往返滬寧。到上海後相距不遠，接觸機會較多，有時一起去圖書館或看電影 ，興趣和愛好相似，一來二去彼此進一步了解，慢慢地友情變為愛情。

在一九五四年畢業前，我倆填表時確認了戀愛關係，由於受到照顧，一起分配到遼寧省鞍山市，我去中心醫院當大夫，她去鞍山市衛生學校當教員。翌年成家立業，三五年後事業逐漸起色，由於我們潛心學習研究，撰寫並刊出專業稿件二十多篇，受得領導重視，我升為主任醫師，她為高級講師。

此外，因在遺傳和優生方面有造詣，我被市政府命為鞍山市勞動模範，她是鞍山教育 系統先進工作者，一雙兒女也都考入上海名牌大學，我們的成就受到親戚和同事的讚譽。