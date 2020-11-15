我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

十美圖與五朵金花

文、圖╱潘星燦
五朵金花 。
五朵金花 。

建國前夕（一九四九年九月），我從上海考入「國立江蘇醫學院」（現名南京醫科大學），全班同學四十二人，其中女同學僅十人。這是由於當時人們思想保守、重男輕女造成的，女生中學畢業，家長即催促結婚或就業，認為女人是賠錢貨，不願花錢栽培。

入校後，十名女生分居兩間寢室，並曾攝影兩張集體照與同宿者留念，男同學看到後戲稱為「十美圖」和「五朵金花」。

由於當時男同學都是二十來歲的青年，血氣方剛，精力充沛，入校不久就想找對象談戀愛，由於粥少僧多，不時鬧出一些笑話和糾紛。我和女同學郁冰（後排左一人）都來自上海，是老鄉，語言和生活習慣相似，也談得來，寒暑假期間，相約一起坐火車往返滬寧。到上海後相距不遠，接觸機會較多，有時一起去圖書館或看電影，興趣和愛好相似，一來二去彼此進一步了解，慢慢地友情變為愛情。

在一九五四年畢業前，我倆填表時確認了戀愛關係，由於受到照顧，一起分配到遼寧省鞍山市，我去中心醫院當大夫，她去鞍山市衛生學校當教員。翌年成家立業，三五年後事業逐漸起色，由於我們潛心學習研究，撰寫並刊出專業稿件二十多篇，受得領導重視，我升為主任醫師，她為高級講師。

此外，因在遺傳和優生方面有造詣，我被市政府命為鞍山市勞動模範，她是鞍山教育系統先進工作者，一雙兒女也都考入上海名牌大學，我們的成就受到親戚和同事的讚譽。

就業 電影 教育

上一則

髮式大驚奇

延伸閱讀

發跡者的往事（一一）

發跡者的往事（一一）
特斯拉上海生產Model Y快了 只待核准

特斯拉上海生產Model Y快了 只待核准
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
特斯拉準備在上海產Model Y休旅車 只待中官方點頭

特斯拉準備在上海產Model Y休旅車 只待中官方點頭

熱門新聞

終生的遺憾

2020-11-09 02:00
作者母親在六十多年前的跳舞相片。

《老照片說故事》正在跳舞的母親

2020-11-08 02:08
達姆∕圖

翻滾的青春

2020-11-12 02:02
西班牙名畫家Jose de Ribera (1591-1652)的畫作〈聖泰伊絲〉。（薛維．圖片提供）

靈與肉之間：泰伊絲的故事

2020-11-07 02:02

待解的人生

2020-11-10 02:00
作者參加兒童智力測驗節目。

《老照片說故事》小時的回憶

2020-11-09 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場