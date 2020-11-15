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《老照片說故事》母親的縫紉機

文、圖╱璽淳
六十五年前的縫紉機。
六十五年前的縫紉機。

母親的縫紉機是天津華北縫紉機廠出品，一九五五年出產的，那時母親才八歲。這台縫紉機的踏板和機頭上都有五一字樣，是天津輕工業局慶祝五一國際勞動節，向黨獻禮的產物。這也好像一個隱喻，母親因著這台縫紉機勞動一輩子。

自從我的姥爺被莫名其妙畫為右派，整個家庭跟著受連累，母親早早退學在家圍著鍋台轉。偶然知道一個地方教縫紉，離家十幾公里遠，十六歲的她騎著自行車去。那年月家裡有自行車，說明家庭經濟尚好，船破了還有底。

文革爆發，紅衛兵抄家後，空屋裡留下的只有筷子和空碗。文革結束後，落實政策，抄走財物退賠，縫紉機劫後重逢。母親給舅舅一塊全鋼手表，從娘家抬回縫紉機。

不久，國家經濟改革，沒文憑的最早一批下崗，自謀出路。家裡有縫紉機，母親有技術，她開了一個小小的裁縫店。經常深夜，我被隔壁縫紉機的響聲吵醒，母親操作縫紉機的手工費，是支持家庭經濟的活水。

經年勞累，母親的腿腫疼，然而她堅持到我工作以後，才收起縫紉機，算退休了。

在此之後，我們生活好轉，搬家數次，丟了很多老物件，媽媽不捨得丟縫紉機；她說這台縫紉機是功臣，幫她養家，還供出一個大學生，給一台「寶馬」也不換。每逢春節，母親給縫紉機貼一個「福」字，念叨著說勤勞就是福。

退休 勞動節

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