《老照片說故事》記球賽日地震時

作者珍藏的紀念T恤。

一九八九年十月十七日在北加州 洛馬皮埃它（Loma Prieta ）芮氏震級為六點九的大地震 ，維持大約八至十五秒鐘，造成四千人受傷、六十多人死亡，和六億元的損失。

當年兒子九歲，是舊金山 巨人隊棒球的熱情大球迷。他的生日在十月，這年的世界棒球錦標賽決賽權，由舊金山巨人隊和海灣對岸屋崙市的運動家隊贏得！在兒子熱切渴望中，我們居然買到兩張座位在主場球員席上面的門票，開心地為他慶祝生日。

十月十七日，母子倆興高采烈出門，開車到大利市（Daly City ）的BART停車場，坐上大會免費接駁巴士去三藩市的燭台公園，準備輕鬆看球而無需為停車煩惱。

我們四時半入場，球場內已有很多球迷，非常熱鬧，我們找好位置，買了吃的喝的，和旁邊的人聊天，大家都異常興奮地等待五時半球賽開始。

五時零四分，地面忽然開始搖動；地震這事，在我們住的地震帶北加州是常有的，不太以為意，球迷們開始一起大聲唱流行歌曲中的名句 「……We will we will rock you （我們會搖撼你）」，都以為震過便沒事。

地震停止了，有人還繼續唱歌，旁邊有人手拿小電視機，大家馬上圍著他看突發新聞報導，只見舊金山海邊路上整段房子倒塌，火光凶猛。 這時球場中有警車駛入，球員們齊聚在場中，指著示意在貴賓室樓上的家屬下來。

廣播傳來告示：「請各位注意，在緊急狀態時，在低層的人請進入球場內，在高層的人請安全撤退離開。」我看這個大球場，低層的人若全走進球場裡，球場絕容不下幾千人，人群非被推擠踐踏死，真是廢話！幸而群眾都很冷靜平和、有秩序慢慢移動，沒有人湧入場地裡。

這時，電視上播出海灣大橋上層一段路折斷，有汽車掉下低層或懸在半空，是令人驚心動魄的傳真。全城已斷電，趁著天還沒有完全漆黑，大家都忙著離開。

我拉著兒子好不容易找到回大利市的巴士，這輛車已很滿，我們只能站在司機座位後面；到再也擠不下一人的時候，一位中年婦人司機才關門開車，緩緩加入長長的車隊。 因為沒有電，此時大地一片漆黑，只見一條條車隊在不同的路上等待離開的燈光，詭譎沉重，令人奇異不安，是一輩子都沒有見過的，也是永遠難忘的畫面。

車子駛出了球場，聽到司機旁的青年人對司機說：「你還成嗎？真的可以嗎？我能夠代替你開這巴士的。我太太是護士，在車後面！」他招手叫他太太上前來查詢。我聽到司機說：「我有點頭昏、心跳加速而已，應該可以開到站，但我不能再回球場接客人……。」 我們在附近聽到的人都馬上緊張起來，害怕司機女士會心臓病發突然昏倒，那大家都會完蛋！

好不容易回到停車場，開了車子先到附近媽媽家，見她平安無事，家裡點了蠟燭，她穿著睡袍，悠閒自在地吃著點心。問她有沒有先檢查煤氣才點蠟燭，她說沒有，真為她捏把冷汗，幸好沒事。

回家的路上仍然是漆黑一片，新聞報導震央在聖塔克魯士縣的洛馬皮挨它山區 （Loma Prieta )。我家離聖塔克魯士一個小時，心中更加擔憂家人的安危。二八○公路有裂縫，要繞道而行，停停走走，終於家園在望，欣見家人平安，房子有些微裂痕，外子說他清掃了所有摔落地上的電視、杯盤、相架等垃圾。我整夜焦慮緊張的心到現在才鬆口氣，感謝上帝保佑了我們。

這場大地震只有六十多人死亡，完全歸功於「海灣之戰」的棒球錦標賽。因為灣區人都早早下班，到酒吧與朋友聚會或回家等著看球賽，所以最忙的公路橋梁都少有車輛，不似平日交通巔峰期的擁擠，否則橋斷路塌時的傷亡人數就難以想像。

忘記隔了多久後，第三場球賽才再開始，只記得巨人隊輸了。我們買了兩件T恤，這一件沒有穿過，留下來做紀念。