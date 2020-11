《老照片說故事》記球賽日地震時

作者珍藏的紀念T恤。

一九八九年十月十七日在北加州 洛馬皮埃它(Loma Prieta )芮氏震級為六點九的大地震 ,維持大約八至十五秒鐘,造成四千人受傷、六十多人死亡,和六億元的損失。

當年兒子九歲,是舊金山 巨人隊棒球的熱情大球迷。他的生日在十月,這年的世界棒球錦標賽決賽權,由舊金山巨人隊和海灣對岸屋崙市的運動家隊贏得!在兒子熱切渴望中,我們居然買到兩張座位在主場球員席上面的門票,開心地為他慶祝生日。

十月十七日,母子倆興高采烈出門,開車到大利市(Daly City )的BART停車場,坐上大會免費接駁巴士去三藩市的燭台公園,準備輕鬆看球而無需為停車煩惱。

我們四時半入場,球場內已有很多球迷,非常熱鬧,我們找好位置,買了吃的喝的,和旁邊的人聊天,大家都異常興奮地等待五時半球賽開始。

五時零四分,地面忽然開始搖動;地震這事,在我們住的地震帶北加州是常有的,不太以為意,球迷們開始一起大聲唱流行歌曲中的名句 「……We will we will rock you (我們會搖撼你)」,都以為震過便沒事。

地震停止了,有人還繼續唱歌,旁邊有人手拿小電視機,大家馬上圍著他看突發新聞報導,只見舊金山海邊路上整段房子倒塌,火光凶猛。 這時球場中有警車駛入,球員們齊聚在場中,指著示意在貴賓室樓上的家屬下來。

廣播傳來告示:「請各位注意,在緊急狀態時,在低層的人請進入球場內,在高層的人請安全撤退離開。」我看這個大球場,低層的人若全走進球場裡,球場絕容不下幾千人,人群非被推擠踐踏死,真是廢話!幸而群眾都很冷靜平和、有秩序慢慢移動,沒有人湧入場地裡。

這時,電視上播出海灣大橋上層一段路折斷,有汽車掉下低層或懸在半空,是令人驚心動魄的傳真。全城已斷電,趁著天還沒有完全漆黑,大家都忙著離開。

我拉著兒子好不容易找到回大利市的巴士,這輛車已很滿,我們只能站在司機座位後面;到再也擠不下一人的時候,一位中年婦人司機才關門開車,緩緩加入長長的車隊。 因為沒有電,此時大地一片漆黑,只見一條條車隊在不同的路上等待離開的燈光,詭譎沉重,令人奇異不安,是一輩子都沒有見過的,也是永遠難忘的畫面。

車子駛出了球場,聽到司機旁的青年人對司機說:「你還成嗎?真的可以嗎?我能夠代替你開這巴士的。我太太是護士,在車後面!」他招手叫他太太上前來查詢。我聽到司機說:「我有點頭昏、心跳加速而已,應該可以開到站,但我不能再回球場接客人……。」 我們在附近聽到的人都馬上緊張起來,害怕司機女士會心臓病發突然昏倒,那大家都會完蛋!

好不容易回到停車場,開了車子先到附近媽媽家,見她平安無事,家裡點了蠟燭,她穿著睡袍,悠閒自在地吃著點心。問她有沒有先檢查煤氣才點蠟燭,她說沒有,真為她捏把冷汗,幸好沒事。

回家的路上仍然是漆黑一片,新聞報導震央在聖塔克魯士縣的洛馬皮挨它山區 (Loma Prieta )。我家離聖塔克魯士一個小時,心中更加擔憂家人的安危。二八○公路有裂縫,要繞道而行,停停走走,終於家園在望,欣見家人平安,房子有些微裂痕,外子說他清掃了所有摔落地上的電視、杯盤、相架等垃圾。我整夜焦慮緊張的心到現在才鬆口氣,感謝上帝保佑了我們。

這場大地震只有六十多人死亡,完全歸功於「海灣之戰」的棒球錦標賽。因為灣區人都早早下班,到酒吧與朋友聚會或回家等著看球賽,所以最忙的公路橋梁都少有車輛,不似平日交通巔峰期的擁擠,否則橋斷路塌時的傷亡人數就難以想像。

忘記隔了多久後,第三場球賽才再開始,只記得巨人隊輸了。我們買了兩件T恤,這一件沒有穿過,留下來做紀念。