威井奇石河是廣州市附近一個景區，五十年前我有幸參加威井水電站建設。

一九六九年，我第二次下鄉到四會縣大沙公社馬房大隊。一九七○年四會縣計畫在威井興建一座小型發電站，在全縣各個公社抽調青壯勞動力去開山劈石。馬房大隊派出十多人，在生產隊裡記十級工分（約一元人民幣 一天），我是主動報名參加的。

威井小鎮位於四會縣北部，與懷集、三水接壤。懷集是山區，盛產木材，一條小河流經威井匯入北江。威井河上有一座木橋通往對岸的山巒，河面布滿大不一、形狀各異的花崗石，巨大者有如一間小房子；大雨過後，上游的積水洶湧奔流而下，撞擊巨石發出轟隆隆的聲響，白沫飛濺，水花四射，走在橋上膽戰心驚。

按照計畫要沿山腰修築一條水渠，把上游的水引到威井小鎮山上，形成一個約一百公尺左右的水位落差，然後在山腳修建一座水力發電站。

開工的日子，我們披荊斬棘到達分配的地段，剛開始是刨去表層的浮土並任其瀉下山腳；再刨下去就出現很多無法移動的巨石，要用炸藥爆開。基本上兩個人一組，配備五、六把長短不一的鐵釺以及一柄大錘；一個人扶釺，另一個人揮舞大錘重擊鐵釺頂部，要在花崗石上鑿出一個約兩寸口徑以及兩尺深的石洞。由於鐵釺很快磨鈍，要送到山腳下的鐵匠處重新鍛造焠火，通常一天只能打一個洞。

下午時分，指揮部專人把炸藥和雷管送到每組人手上，準備工作必須按時完成：雷管裝上導火線後吊入打好的石洞底部，裝填火藥再壓實，導火線的長度依據所在位置決定，裝填完畢後每個炮位只留一個點炮手，每人都會點燃一根香菸待命。

指揮部設在可望見的山崗上，等到閒人全部撤離，訊號手就把高舉的紅旗揮下。第一號炮手（位置最遠而導火線最長）點燃導火線後向二號位置狂奔；二號炮手等一號跑到自己的位置又點炮撤離，以此類推。一條人龍沿著山腰飛跑，蔚為奇觀。

每天都會有約百人點炮，炮手們跑到安全地帶後，每人都在頭上扣一個擔泥用的竹筐（代替安全帽）以防被炸起的碎石擊中。石炮開始爆炸，煙火沖天，石屑飛濺，有些石頭會彈射很高，炮手們高興得大叫大嚷。

後來我離開威井，等到幾十年後再舊地重遊，看到一座水力發電站聳立在河對岸，河上的巨石已經不見了。