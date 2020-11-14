《老照片說故事》三十年追思

三十年前，作者姊弟三人的合影。

這張照片是三十年前回嘉興老家探親時，我太太為我們姊弟三人拍攝的。圖中我腳踩故鄉的庄稼地，背後是鄉親們的幢幢新樓，緊依著久未謀面的老姊老哥，鄉情親情融於一框，何況這還是我們幾十年來的第一張合照，我一直珍藏著。今天重新審視，欣喜和悲愴之情一併湧上心頭。

我在家鄉讀完小學，就外出繼續求學，接著在外轉輾工作，其間鮮少返家。隨著年齡增長，思鄉之情常縈繞於心；於是一九九一年二月寒假期間，我偕同太太回鄉探親過年。屈指算來，離鄉已有整整四十五個年頭。

我父母早年先後亡故，大姊因患血吸蟲病壯年逝去，二姊則遠嫁嘉善縣，現時老家只有哥哥一脈。那天哥哥和侄兒在村口車站迎接。到家後在堂屋坐定，喝茶聊天；未幾，舊時親友、兒時玩伴聞訊而來，把堂屋擠得滿滿的，大家親熱地寒喧敘舊，都很開心。

午後二姊特地從外縣趕來，我們三個六、七十歲的老姊弟久別重聚，相擁相依，喜出望外，撫今追昔，感慨萬千。兒時的記憶像打開閘門的水一樣奔湧而出。

我三歲那年母親去世，我們姊妹兄弟四人頓時成了沒娘的孩子。因父親需全力打理藥店業務，十五歲的大姊挑起家務重擔，大我十歲的二姊則特別關照我這個稚幼的小弟。我四歲那年出痧症，高燒三天，她整天看護我，陪我說話、餵湯藥、擦汗換衣，十三、四歲的她像是我的小媽媽。

我五歲時嘉興淪陷，白天日軍隔三差五地來鎮上搶東西、抓花姑娘；晚上盜賊橫行，入村劫戶。每當我們聽聞「日本兵來了」或「強盜來了」的喊聲時，立時關上大門，帶上裝著細軟的逃難包，迅速從後門逃出，白天去鄰村朋友家，晚上就在田間林地、墳頭暫避。凡是這種時候，多是二姊抱或者揹著我逃跑。尤其冬天夜晚在墳墓旁久待，又怕又冷，二姊把我緊抱胸前，為我壯膽取暖。

她成年後嫁去鄰縣，因姊夫家被劃為地主成分，掃地出門，全家擠在一個破廟中，過著居不擋雨、食不果腹的生活。更不幸的是，當小學老師的姊夫又先她而去，家中失去棟梁，在這種艱難境遇下，她苦苦撐住，把二個外甥、三個甥女帶大。

哥哥大我五歲，從小就是我的「領頭羊」，我常跟著他東跑西走，他說我是「跟屁蟲」。我五歲時跟著他讀私塾，學他搖頭晃腦地讀經背書；次年村裡起洋學堂，我又天天背起小書包跟著他上學，一起讀書、寫字。

稍長他在自家藥店學做生意，我就到店堂去跟他玩。哥哥記性好，一本「湯頭歌訣」背得滾瓜爛熟。他手也巧，刻花、刻字、刻印章，如過年門上的貼花紙、做鬆糕的印板，乃至私人印章，樣樣都會。我也跟著他在蠟盤上刻鏤空花紙，做成賀年卡送給同學；他教我在毛竹筒一邊刻著竹葉，另一邊刻上「龍飛鳳舞」四字，作為筆筒。他象棋下得好，我從小就跟他下棋，他讓我車馬二子，我都贏不了他。在他的影響下，我養成了喜好動腦動手的習慣。

那個春節我們一起度過三天三晚，好似有說不完的話語、講不盡的故事。幾年後，我和太太移居美國 ，我們仍每二年回國探親。

二○一三年五月我剛回國探望過他們，豈料當年十一月不幸消息傳來，哥哥因癌症 晚期發作，已經病危。我急掛越洋電話去他的病房，他打起最後的精神和我通話，痛苦地講述他的病況，透著強烈的求生欲望，我不禁悲從中來，哽咽失聲。兩天後哥哥與世長辭，時年八十五歲。我和他彌留之際的電話對話，竟成最後的訣別。

二○一八年二月外甥發來微信 ，九十五高齡的二姊摔跤後臥床不起。又二月餘，他發來視頻，但見她在病塌上漸漸停止呼吸，溘然長逝。我看著心如針刺，潛然淚下。

三十年前我們姊弟三人歡聚合影的記憶猶新，可歎如今他們二人已然離去，再見無期，只留下無盡的思念。