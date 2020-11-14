猶記當年「偷渡 」目的地是澳門 。由於我們一開始便出師不利，走錯了方向，所以被迫要經過五天五夜的翻山越嶺，歷盡艱險，步步驚心，才能到達海邊。

旅途中，體力消耗非常之大，但卻缺乏乾糧，只吃過一點點炒米餅，肚裡時時咕咕作響。更慘的是，不斷流汗，口渴難耐，必須豪飲冰凉的山澗水，以致出現腹瀉。幸虧那時年富力强，再加上信念堅定，所以任何困難都阻止不了我們前進的腳步。

最後一晚，我和同伴拚了老命衝過國防公路，撲向澳門和珠海間的黑沙灣海灘。由於害怕解放軍隨時出現，中途大家竟走散了。

下水前，我脫下襯衣和長褲，胡亂塞進一個塑膠袋中，準備拖著游泳 。但匆忙中沒把袋口綁牢，所以這包「隨身行李」很快便灌滿海水。天呀！這浸水的行李重量比一個人還要沉重，豈能拖著游泳？只有丢棄，放手讓它沉入水底去矣。因此，剩下來陪伴我和大海搏鬥的就只有：用吹漲的籃球膽組成的「救生水泡」，以及一條淺紅色游泳褲了。

在澳門那照耀天際的燦爛燈光吸引下，我用盡吃奶的氣力，在海上奮勇前進。時而自由泳，時而背泳，但用得最多的，還是盡量節省體力的蛙泳。皇天不負苦心人，大約五個鐘頭後，我終於游到澳門管轄範圍的海邊，穿過鐵絲網，踏上自由的土地。而身上，就只剩下母親幾年前為我縫製的那條泳褲了。

非常幸運地，當時在海邊種菜的一位素昧平生的阿婆收留了我。她指引我由頭到腳冲洗一遍，立即換上乾衣服，再供給我一頓熱氣騰騰的飯菜。飯後，我即鄭重其事地把那條泳褲洗乾淨、曬晾，待它乾後留為紀念。

由於當時澳葡政府採取「即捕即解」政策，對付非法入境者。因此，我心裡盤算著此地不可久留；一個月後，我又再次逃亡，乘坐漁船，「屈蛇」過香港。隨身攜帶的仍只有一樣東西，就是那條泳褲。

居港多年，本應高枕無憂，但仍時時做著偷渡失敗，被抓回去受刑甚至「勞改」的噩夢。我也常常對親戚朋友提起我收藏泳褲的事，他們不但沒有笑我傻氣，反為大加讚賞呢！

再其後，我得到了幸運之神的眷顧，被批准以難民身分移民美國。這一次，真的可以徹底擺脫噩夢了。於是，我坐上飛機，從西雅圖入口，再轉來紐約，而行李之中最「貴重」的物品，就是那條泳褲。

轉眼間，幾十年過去了，那條泳褲依然被我珍藏著。它使我深深懷念活到一百零一歲高齡、剛過世的母親。以及更早仙逝的澳門救命恩人。