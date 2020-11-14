《老照片說故事》兩個小板凳

作者於二○○○年購入的木製小板凳。

二○○○年，我和妻子帶著兩個孩子移居美國 。當時女兒十四歲，兒子四歲。她們在日本 生活許久，習慣坐在榻榻米上看書、玩玩具，所以到了美國也喜歡坐在屋裡的地板上。可是紐約 的秋冬季節比日本寒冷，坐在地上很涼；尤其是兒子，不習慣坐沙發和椅子，於是我考慮買兩個小板凳。走了幾家商店，終於買到了木製的小板凳。

兩個小板凳落戶我家，姊弟倆坐在板凳上讀書、看電視和玩遊戲。不過兩年後，她們就不再坐小板凳，適應了坐椅子和沙發。我們也就把小板凳放在一邊了。

時間來到了二○一二年。女兒結婚，兩年後生了孩子。外孫的出世，使我們的生活增添了樂趣，也要付出精力照顧他；為他洗澡時，彎腰和蹲在浴缸邊上，很是勞累。我想起了小板凳，於是拿來，坐在浴缸邊上，感覺輕鬆不少，還可以陪他玩一會兒。

再後來，外孫也喜歡坐在小板凳上玩，我就把其中一個小板凳的四條腿鋸短，我們坐矮的板凳，外孫坐稍高一點的板凳；為的是坐下來，與他保持高度平等，眼神可以交流，餵飯、說話方便。

春夏帶著小板凳到戶外，秋冬坐在小板凳上也不冷，這一坐，就是三年。等外孫到了上學前班時，他才疏遠了小板凳。

如今，我又收起了小板凳，看到它，不僅回想起剛到美國時的情景，也浮現出兒孫們成長的經歷，還有我童年坐小板凳時的點點記憶。板凳雖小，但在生活裡，可幫大忙。我存留著它們，等我的孫子出生後，還會大派用場的。