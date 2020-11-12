《老照片說故事》耕牛二三事

作者落戶陜北農村駕牛耕地時拍的合影。

這張老照片是當年在陜北農村落戶時，我們駕牛耕地時拍的。

耕牛不同於人們經常提到的奶牛、肉牛，是農村裡用來耕地的牛。不像現在農村廣泛使用拖拉機等農業機裓，七○年代的農村貧窮落後，主要靠耕牛來犁地。不少坡地還需要人揮動老鐝來翻地。

駕牛耕地是個技術活。別看照片中扶犁的人笑容滿面，實際上心裡緊張。首先是要吆喝著耕牛走對方向，手裡扶著犁，控制著耕地的深淺。犁深了，牛太費力拉不動，又翻上來很多生土；犁淺了，莊稼長不好。還有犁地時走在翻起的鬆土上，鞋裡塞滿了土，沒幾天，一雙新鞋就被撐破了。只有穿老鄉做的千層底踢山倒的布鞋才行。

我當過耕牛飼養員，耕牛是天蒙蒙亮，雞叫頭遍下地耕田。到了中午卸了套，我就吆喝著牛群從塬上下到幾里深的大溝裡吃草。大溝裡是一大片參天高的樹林和密集的灌木，人很難鑽進去，牛鑽進去之後就不見了蹤影。然後，我找到藏在岩洞裡的小鍋，取來泉水，找些細柴，把水燒開後，吃點兒隨身帶來的乾糧。

山溝裡太陽落的早，我在溝口大聲吆喝著，吃飽了的耕牛一頭頭慢慢地走出樹林。接著，我和牛群一起慢慢地向塬上的村落走去。經常走在半路，天就黑了，勞累的耕牛吃飽後走起路來慢慢騰騰，掛在牛脖子上的牛鈴叮咚作響，伴著四周的鳥叫蟲鳴，我又餓又乏，在牛群後有氣無力地吆喝著。

深暗的夜空繁星點點，初升的月亮懶洋洋地掛在天邊。有一次，一隻孤狼在月光下站在不遠的溝畔上注視著牛群，牠琢磨著這裡有沒有牠的晚餐。我大聲吆喝著牛群，心裡盤算著萬一餓狼鋌而走險，自己應該如何應付。餓狼也許看到我早有戒備，又不是耕牛的對手，注視著我們走過之後，不得不轉身喪氣地離去。

有時，村裡缺水，我從溝裡挑一擔水跟著牛群回村，好給耕牛泡黑豆。牛群走的慢，一擔水壓在肩上，又餓又累，非常無奈。耕牛夜裡要添幾次夜草，同時拌上事先用水泡好的黑豆。年輕人睡覺死沉，我把鬧鐘上滿弦，每隔幾小時叫醒我，去把牛吃剩的草從牛槽裡取出，添上新草料。

有一次，我實在太累太睏，上滿弦的鬧鐘鬧完了也沒被吵醒。早上，我看著少吃了一次草料的耕牛被趕著去耕地，真是無顏面對那一雙雙明亮的牛眼。從此，我就趴在炕沿上睡覺了。

天有不測風雲，人有旦夕禍福，耕牛也一樣有生老病死。陜北老鄉心地善良，耕牛出了一輩子力，牠們死後，不捨得吃牛肉，只留牛皮，其餘都埋葬。

一次，村裡死了一頭耕牛，我們長期不沾葷腥，早就垂涎欲滴，於是買來死牛肉，拿出平時捨不得用的醬油膏，大燉大燒起來。在饑餓之下，突然有了這麼多牛肉，大家都興奮無比，首先是搞來土豆，來頓管飽的土豆燒牛肉大餐。大家一個個吃得肚兒圓圓，打著飽嗝，拍著撐得圓鼓鼓的肚皮，心裡十分得意。

殊不知，我們燒牛肉時，土豆上有不少綠芽捨不得挖去，到了晚上，不少人出現了中毒現象，折騰了兩天才好。不過，大家認為吃了如此美味的牛肉，值了。

有鄰村的知青聽說我們這裡有牛肉吃，有人前來打牙祭。當時已是盛夏，又沒有冰箱，有個外村的知青正吃得高興，突然發現碗中的牛肉裡有蛆，驚叫起來。我們一個同學鎮靜地告訴他，沒關係，蛆也是肉，在醬油湯裡涮涮，照樣可以吃的。

就這樣，我們幾個人三天就把一頭牛吃到了肚子裡了。

耕牛是農民的忠實夥伴，牠們吃的是草，賣力地幹著重活。耕牛脾氣溫順，忠厚老實，我們在農村時間長了，感到很多老鄉就像耕牛一樣，勤勞忠厚，言語不多，扎實肯幹，值得信賴和依靠。幾十年了，我時常想起飼養過的牛群，還有那裡老鄉的忠厚善良。