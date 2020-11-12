拜讀「上下古今」版孫文廣先生的大作「露天看電影的記憶」後，勾起我在農村和到城市上學期間看露天電影的種種陳年舊事。

在ㄧ九五○年代初，我在農村過春節時，聽說鄰村放映露天電影，於是我約同村的幾個知己，吃過晚飯後匆匆趕往舊村始祖祠堂前空地觀看。當時放映的是由東北電影製片廠攝製的黑白片「白毛女」，該片是控訴農村封建制度的罪惡和黑暗。

當時正值農閒，又是節日，當預告貼出後，方圓幾個鄉的村民也翻山越嶺、過河涉水、扶老攜幼地及時趕到現場，在會場的最前方席地而坐；附近村民帶上小板凳，有的站在石板凳上，有的爬到樹幹上居高臨下，總之萬頭攢動。

巡迴放映隊到達後，在祠堂空地前方樹起白色布幕，在離布幕十公尺左右安裝放映機，其旁小桌上放置電影膠片盒，接上小型發電機的電源；當開始放映時，放映機射出的明亮光束落在銀幕上成為影像，喜兒、大春、楊白勞等主角形象栩栩如生。

記得當時影片前奏放映新聞簡報，再放正片。正片開始時，大多數都有嘹亮的音樂和引人注目的廠標，儀式非常莊嚴，這是我初次看露天電影，令人印象深刻，至今仍有些許激動。

看露天電影最忌兩種情況，一是颳風，二是下雨。颳微風時銀幕雖然輕度波動，但還可以看下去，颳大風時銀幕的形象百變，看得很不順眼。如果下大雨，放映隊就停止放映，大家只好鳥獸散，邊走邊發出各種難捨與惋惜聲。放映隊員聽到觀眾對大雨停影的惋惜聲，下次再放露天電影，必定把未放映的部份補放，以滿足觀眾要求，這種全心全意為觀眾服務的態度，獲得觀眾的讚揚。

在鄉村放映電影不收費，任何人都可以入場觀看，除「白毛女」外，還有「南征北戰」、「鋼鐵戰士」等老片，由於缺少文娛節目，大夥還是百看不厭。放露天電影時，鄉裡派出民兵維持秩序，讓放映過程不受干擾。

六十多年後追憶往事，確實有不堪回首話當年的感慨。在那個精神和物質生活都極為缺乏的時代，雖然在城裡看場電影要花幾角錢買票，但在鄉裡一天的勞動工分才賺一角八分錢，想買張城裡的電影票都不夠啊！所以只能渴望縣裡或公社電影放映隊多放些免費的露天電影。

後來我到廣州市升學 ，大城市約有二十間場地、設備不同級別的電影院 ，最高級別電影院票價只收三角，而到最低的票價只收一角錢。所以我就很少看露天電影了，偶然間也到過學院的露天籃球場，看學院職工會為全院的職員及家屬放映免費露天電影。

一進入露天籃球場所見，銀幕已經拉開，放映機也已就位。籃球場一排木製階梯已經坐滿觀眾，一席難求，即使席地而坐的也成黑黑壓壓一片，只有邊角處和大樹幹旁，才有三三兩兩或甜蜜相倚的情侶、話題多多的摯友隔遠觀看。我只是單身隻影遲來者，也顧不得那麼多了，即使坐在最後方也要先安頓下來，再作打算。

時移世易，白駒過隙， 一晃六十多年過去。進入千禧年後，農村露天電影由政府出資，每個村莊每月放一部，銀幕又在農村的廣闊天地裡重新掛起。與此同時，放映的場地已不是凹凸不平的泥地，而是修建很平整的混凝土硬地，農村放映已擁有DNS數碼電影流動放映設備。寬銀幕、立體聲、高質量的數碼電影，讓由村群眾在家門口和城市一樣，觀看國內外的猛片傑作了。