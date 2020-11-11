解放前的公益鎮（下）

鎮上就讀的學生也日益增加，中學有省立越華中學、私立胥山中學兩所，小學原本有公立公益小學，基督教會辦的公理小學、如柏小學，後來因學生人數劇增，又新辦力行小學、民生小學，以滿足需求。當年省教育 廳廳長、穿著挺刮西裝戴金邊眼鏡的姚寶猶，曾蒞臨我校視察，並在我們課室走過，受到同學們熱烈掌聲歡迎。

由於鎮上學生不斷增多，開學時位於蘇杭街的「會文閣書店 」，人頭湧湧，都是前來購買紙筆墨、各年級教科書，我校多選用開明書局出版的教材。位於中興街的文化用品公司，則主要供應學校體育用品，如籃球、排球、乒乓球、無膠粒的乓乓球拍、羽毛球、羽毛球拍，以及球衣、球鞋、自來水筆、鉛筆、各款筆記簿、粉筆、彩色粉筆，還有各類彩色紙張、課室黑板等。

鎮上位於上環街與蘇杭街夾角處，有一間梁相如照相館，是獨市經營，自開埠以來已經營數十年，除本鎮各戶人家婚宴喜慶，居民、學生照單人證件照、學校畢業照、歸僑全家褔外，四鄉的村民也前來照相，生意火紅。我的鄉間古屋，廳堂裡仍掛著一九三六年期間，我與父母在梁相如照相館的舊照，雖然經過八十多年，相片仍保存完好。另外還有一所「鏡明」鏡畫店，鎮上或四鄉所有新屋入伙、鋪頭新開張、結婚、祝壽都要向「鏡明」訂購鏡畫賀喜，收入豐厚。後來在一九四七年，鎮上的照相館、鏡畫店各多開一所，分走了他們的生意。

鎮上醫藥行業也非常發達，西藥房有仁安藥房、和平藥房。中藥房有百草和藥行、湛泉閣中藥行。中醫診所有伍英勳診所、伍耀威診所。維新街、中興街、蘇杭街、上海街有眾多西醫診所，如胡勉伯西醫、雷覺民西醫、陳鶴群西醫、勞偉光西醫、吳鏡明眼科診所。牙科有伍鏡志診所、甄兆民和甄兆俊兄弟診所、劉振民診所。助產士有李春泉診所、葉惠芳診所。還有由比利時西醫主持的萬國診所，專為貧民服務，施醫贈藥，我曾於該診所治療足部癤瘡。福寧醫院是鎮上的公立醫院，有門診部和住院部。

鎮上還有湖南老鄉在中興街開辦的北方麵館，專營雲吞麵食，究竟他怎樣流落此地呢？我未加追究。但他用竹昇桿出的麵糰，再用手拉成銀絲樣麵條，用薄皮包成的雲吞，然後配以豬骨、大地魚、蝦子熬成的高湯，吃後沒齒難忘，至今記憶猶新。由於

他的廚藝高超，雖然是北方飲食，但也吸引不少趁墟鄉親光顧。

鎮上每年春節期間，都在海傍街搭設堅實、能擋風遮雨的大戲棚，有舞台和分等級座位，在售票處有收票員把守；並請廣州著名粵劇老倌、花旦前來演出助慶，鎮上的殷商富豪、闊太、少爺、小姐、醫生、官員都前來捧場，四鄉的粵劇迷也遠道而來欣賞。

花旦紅線女的唱腔獨具一格，非常清晰、玲瓏，被我校伍子科音樂老師形容為天籟之聲，並稱：唯有昆山玉碎，芙蓉泣露才能媲美！紅線女後來被稱為粵劇大師，她的唱腔被命名為紅腔。凡開戲檯，必定有賭檔，有抽水，有專人保護，養活一班人。

鎮上治安算是較好，因為埠東的東華街有粵中保安師周漢齡所部一個排駐守，我看到他們經常在駐地對面的空地操練，英姿颯爽，威武雄壯。埠西有派出所巡警出巡，四鄉賊匪不敢亂來，埠內可能有小偷，但翻不起大浪。正因有穩定的治安環境，所以外資源源進入，公益鎮才有工商業興起的鼎盛時期。至於有無收保護費，則見仁見智。

➤➤➤解放前的公益鎮（上）