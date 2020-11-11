天氣一天比一天寒冷之時，小學同學給我傳來東北家鄉的景緻視頻：無邊落木蕭蕭下，成群大雁向南飛。觸景生情，我又憶起家鄉民眾鍾愛的禦寒食品──麻辣拌。

麻辣拌是我的家鄉、大陸遼寧中部區域撫順城鎮，下崗失業人員被逼無奈的發明創造。上世紀九○年代初，在如火如荼的國有企業體制改革潮流簇擁下，擁有煤都之稱和東北老工業基地城市美譽的家鄉撫順，一下子出現了幾十萬名下崗職工。這些來自煤礦、鋼鐵、紡織、冶金以及建築行業的下崗人員，因為自身技術專業單一，年齡普遍偏大，一時無法尋到新的工作崗位來維繫各自小家的日常生活。

這時節，美麗的天府之國──四川的美食麻辣燙，卻蔫不悄地湧入撫順，開業的十餘家店點均十分紅火興旺。看到這喜人場景，就業 無門的當地下崗待業人員紛紛效仿，開店設攤，照貓畫虎地製作售賣起麻辣燙。一時間，整個都市大道小街、巷尾樓頭，但凡民眾居住聚集的地方，均飄蕩起麻辣燙的香辣味道。

店點增多，自然供大於求。一時出現了店家激烈競爭、相互排斥場面，多數店攤只好靠薄利多銷維持生計。這時，我家附近一對礦區下崗夫妻，經過暗自摸索和實踐，悄悄對四川麻辣燙進行改良，並將改良後食品賦予新的名稱：麻辣拌。

麻辣拌一上市，便以新穎的製作方法和奇妙的口感征服家鄉人，以母親河──渾河為中心，從南岸到北岸，從東區到西域，麻辣拌店如雨後春筍般誕生和湧現，原有的麻辣燙店很快被擠得銷聲匿跡。

其實，家鄉麻辣拌與四川麻辣燙區別，只是乾拌不加湯水。其原料皆為大眾食材，主要有：土豆、海帶結、豆皮、丸子、魚丸、甘藍、寬粉、茼蒿、白菜、悶子、豆泡、蟹棒、蘑菇等。製作方法也十分簡單：將所有食材煮熟瀝乾水分，加鹽、陳醋、糖、花生碎、辣椒、孜鹽、麻油等拌勻後即可食用。

眾多的食材，獨特的風味，麻辣拌很快成為民眾們喜愛的美食。特別是天氣轉涼以後，在外求學、他鄉打工、甚至闖蕩海外的遊子，只要一踏上故鄉土地，便會興高采烈撲入麻辣拌店攤，吃上一盤眷戀的麻辣拌，驅趕軀體寒冷，溫暖心靈思念。

時光荏苒，三十載光陰轉眼流逝，經過聰穎民眾們的傳承與改良，家鄉的麻辣拌已有了麻辣、甜酸等口味，並擴展到大陸瀋陽、大連、北京 、上海等城市，而且各種網店也把撫順麻辣拌做的風生水起。

二○一六年春季，我和妻子旅美一周後，兒子、兒媳又叨念起家鄉的麻辣拌。妻子聽後蔫不悄地行動了，傍晚變戲法似的端上一盆五顏六色的麻辣拌。兒子、兒媳一見，立即喜笑顏開，大呼小叫，急速操起筷子，大口往嘴裡塞。

實話實說，妻子作的麻辣拌因為食材佐料少與缺，並不十分純正，仍讓旅居海外十年的兒子兒媳慰藉舌尖，消減了鄉愁。