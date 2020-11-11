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《老照片說故事》老式打字機

文、圖╱秀綠
作者的第一台打字機。
作者的第一台打字機。

當年，村裡的吳媽媽一家要移民到巴西，家裡有許多物件要割捨或賣掉。母親看中了一台用手操作的舊打字機。吳媽媽決定半買半送地賣給母親，從此這台打字機就是我們家的一員了。

記得那是一九六○年代的末期，還有二、三年我即將大學畢業。尋找工作時，打字測試是很重要的環節。母親提醒我，家無任何背景，完全要靠自己的努力才能有競爭力。母親教育不多，但有見識和想法，在那克難時代，還是咬緊牙根，買了這台打字機。在課餘後，常常看到我努力不輟的練習聲。我能體會到母親對我的苦心、愛心和期昐。

這台「皇家牌」（Royal）打字機，是一九四○年代美國製造的機器，也是吳伯伯向美軍顧問團同事買來的二手貨。黑色純金屬殻機體，金屬包邊圓形字鍵，每個鍵都能確實打出，走紙正常，左上角的滑車運行流暢，打字機紅黑色帶，仍固定在機器上。

它陪伴了我多年，我出國後，它也名正言順的退休了。從此，母親用數層塑膠袋包好，放在儲藏室收藏著。

漂洋過海後，因學校作業、報告和論文的需要，買了第二台打字機。那是一台電動的打字機，快捷方便，功能也更多。如今，由於人類智慧的創意，電腦或手機都具備了打字功能，人們可以舒服快捷的完成指定工作。

然而，時光記憶裡，那個老舊打字機仍是我的最愛。因為有吳媽媽那難以割捨的情懷，更有母親對兒女們殷切的付出。

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