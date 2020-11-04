解放前的公益鎮（上）

公益鎮位於中國廣東省台山縣北部邊陲，與潭江對面的開平縣水口墟隔江相望。公益鎮原是潭江南岸的爛泥淺灘，由當年斗洞鄉沙沖村殷商僑民伍于政發起，在一九○五年開始籌建，到了一九○八年，經過四年努力終於落成建埠。公益建成墟鎮後，最初命名公益埠，後來行政區域正式命名公益鎮，但一般鄉民用慣了舊名稱，仍稱公益埠。

伍于政曾經遊歷歐美，親身目睹當地的高樓大廈，交通發達，道路暢通，人們趨之若鶩的欲望，給伍于政很大的思想啟發，他在海外的這段經歷，在其腦海中留下深刻的烙印。

所以，在公益埠建設的圖紙上，明確商鋪的形式為西洋式，立面應用騎樓造型，並規定了商鋪的長、寬、高度。公益埠街道藍圖參考紐約市 曼哈頓城市規畫，這種構思在當年是獨一無二的，公益埠街道由北向南縱向的有六條街，分別為海傍街、長樂街、蘇杭街、中興街、維新街、南華街。

由西往東為橫向的有上海街、上環街、中環街、下環街和東華街。街道橫平豎直，縱橫交錯。而且在海傍街潭江邊築起堅固的混凝土防波堤，下水道設計也相當完善，故很少出現潮漲或暴雨後水淹情況。

一九一一年，新寧鐵路第二期工程完成，途經公益鎮的車站也建成通車，這樣公益鎮的交通除水路有潭江外，又有新寧鐵路陸路運輸，促使公益鎮經濟加快發展，到此投資 的商人增加，公益鎮一度非常繁榮。

一九三七年，抗日戰爭爆發，日軍飛機對公益鎮狂轟濫炸，新寧鐵路車站、修車廠被毀，頓時公益鎮變成死城。

幸好在一九四五年，抗日戰爭取得最後勝利。美洲、南洋等海外華人紛紛回國探親、結婚、買田置地，外地商人也到公益鎮投資，使到公益鎮的經濟建設恢復發展，並再次進入鼎盛時期。

作為鎮內商業聚居地的中興街、上海街、中環街，所有鋪面均被租用或收買，當年華僑回鄉娶妻結婚風氣旺盛，因而配合結婚消費的珠寶金飾店鋪在中興街成行成市，最有名的是雷姓老闆經營的「天生金鋪」，其經營方針為貨真價實，金器成色佳，款式新穎，工藝精良，為大眾所喜愛。

另外，嫁女要收禮金、禮餅，所以賣龍鳳禮餅的店鋪也在中興街、蘇杭街遍地開花，其中最著名的大型餅家是位於中興街的「南華餅家」，它供應的龍鳳禮餅質量好、個頭大，是結婚的男家最喜歡的幫襯店鋪，其他還有「梁康濟 」、「余康濟餅鋪」。

一般鄉村人家，結婚禮餅多在幾百之間，但美國 華僑喜歡充闊氣，禮餅動軋成千以上，珠寶金器、金戒指都是戴滿身，粗寬的龍鳳手鐲、有份量的新款項鍊自然也是令人羨慕的。有的還用美鈔結成門簾裝飾新娘轎門，以示「威水」。

結婚除了珠寶金飾、龍鳳禮餅外，其他的就是賣綾羅綢緞的布匹店，油糖雜貨海味店等行業也紛至沓來。

我的乾哥哥與幾個同村兄弟，也趁機在中興街開設利民行店鋪，專營油糖海味、乾貨。我就讀初中一年級時，曾在該店借宿、搭食，老闆們晚上開台打麻雀消磨時間，我也在旁觀戰，雖然我那時不懂麻雀，但幫助供應茶水，散場清潔整理場地。

店鋪廚師堂伯負責夜宵，他做的新鮮魚蓉粥，魚肉鮮美爽嫩，粥底綿滑，吃時添加少許胡椒粉、香菜、麻油，就別有一番風味。他做的西米圓，晶瑩透晰，宛如珍珠，加用冰糖調味，很清甜合味，吃後透心涼。

其他商賈也進入公益鎮投資，所以鎮上僅有的兩大酒店：公益酒店、洞天旅館經常客滿，位於下環街與中興街交界處的金城大酒店、香江酒店也顧客如雲，婚宴酒席要預訂。這時是公益埠工商業興起的鼎盛時期。我於一九五○年冬季，在胥山中學舉行畢業典禮後，畢業班也在香江酒店設宴感謝校長及全校老師。

➤➤➤解放前的公益鎮（下）