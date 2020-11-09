在七十多年前，中國 的生產用具和生活用品基本上是由手工業製造。那時全國各地都有鐵匠在勞作。

鐵匠也叫「打鐵的」，山東省的章丘因為鐵匠手藝人多，故有鐵匠之鄉的盛名。那時的鐵匠一般由掌鉗的、打錘的和拉火的三人組成。掌鉗的是師傅，他的技術最全面；打錘的是中堅力量，他能在師傅的指點和授意下完成工作；拉火的是學徒工，他主要是拉風箱、打偏錘。

他們的全部工具和生活用品都放在一輛大型獨輪推車上，這種車子在我的故鄉山東省叫「小洪車」。推車人一定要遵循「能推一千不推一偏」的告誡，推起車才能更省力。

打鐵的工具主要有鐵錘、鐵鉗、鐵砧、磨石、風箱煤炭等，都是很沉重的東西。他們推著這輛車子雲遊四方招攬生意。打錘的在後面駕車，用力最大；掌鉗的抓著固定在車前面的兩條木棍，主要掌握車子的方向。拉火的只是在最前面用力拉套繩就是了。

到了一個村子裡，找一個空曠的場地安下腳，開始支爐點火，把鐵砧放在粗壯的三角架上，打錘的開始用師傅用的手錘連續地敲打鐵砧，清脆而巨大的聲音立刻傳遍了寧靜的村莊，這就是現代廣告的雛形。

人嘴快如風，「打鐵的來啦！」於是人們拿著要修理的用具陸續來到這裡，也有來湊熱鬧的人。只見師傅熱情地與人們拉家常，開場白都要自諷自嘲地說，「能招殺場不招鐵匠」，言外之意就是，整天叮叮噹噹地響，給人們帶不少的擾攘，以求得人們的諒解。

在人們的說笑聲中，打鐵開始了。三人各就各位，都紮好防火星的油布圍裙，師傅站在爐前，在點燃的爐口上覆蓋上鋼瓦以提高爐溫，拉火的則用力拉風箱以吹旺爐火，為了稍等爐溫升高，先做些簡單敲打即得的免費小活。掌鉗的隨時用長把鐵鉗挑開鋼瓦查看爐內鐵件的顏色，當鐵件由紅變為白熱化時，就是火候到了，爐火純青由此而來。

接著迅速地抽出鐵件放在砧子上開始錘打，打錘的立馬提起幾十斤重的白蠟杆鋼頂錘，按照師傅手錘落錘點的指示錘打鐵件。拉火的快速地跑過來，提起較小的錘在旁邊與打錘的交替錘打。

這兩人時刻注意師傅用手錘示意的落錘點，並注意師傅讓停錘的暗示，一般有兩種暗示：師傅將手錘連擊兩下砧子，或是在手錘抬起時將錘向一邊輕輕偏斜，這都是停錘的表示。因為在打錘時不能說話，是通過肢體語言才配合得如此默契。

師傅將鐵件做些修整，如不滿意再將鐵件放爐內燒，就是回爐。此時打錘的可在一邊小憩，拉火的則馬上去拉風箱。主要鐵件錘打完成了，師傅再做淬火等工序，打錘的對半成品進一步加工，帶刃的鐵件先用搶子搶薄，再在磨石上磨，使其鋒利。還有其他修剪打摩等零碎活由學徒工來幹。

那時打鐵的生活甚是清苦，他們自稱是要飯的買賣，忙活一天掙不了幾個錢。的確如此，付出了強力勞動，每天吃兩頓飯，每次都是小米 乾飯加菜湯，晚上只能免費借住在人家放大車的屋子中一個角落，或是住在破廟裡。雖然如此，他們每晚睡前都不會忘記膜拜祖師爺──老君。