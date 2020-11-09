《老照片說故事》菜鳥老師

作者與學生們排坐在台北故宮博物院前。

排坐在台北故宮博物院「天下為公」牌樓前的階梯上，照片中的小男生們，如今應該已是中年大叔了吧。我當年剛大學畢業，流露著青春活力的笑容，和這群小男孩留下充滿回憶的照片：第一年當中學老師、第一班教導的中學一年級學生、僅有的一次帶學生去遊覽故宮博物院。

師範大學畢業後，我被分發至一所位於台北板橋的中學。每天清晨五時半出門，趕搭第一班從新店住家到板橋的公車，一個半小時才抵達校區。早出晚歸，開始我的教師生涯，站上講台，認真肩負起傳道授業解惑的使命。

職場新鮮人的我向教務處報到後，才了解排課的不成文規定是：若教國文得擔任班級導師，若無教學經驗則先教一年級新生。我是國文專業又剛出校門，果然被分發到一年級男生班，因為女生班已被其他老師捷足先登。

初生之犢不畏虎，我沒有選擇，只能硬著頭皮接下這班總共五十個、名副其實的「小蘿蔔頭」。第一天走進教室，這班小男生吱吱喳喳、視「我」若無睹；轉過身搶書本的、和隔壁同學打鬧的、和前後同學大聲說話的，此起彼落。我只好放開喉嚨、大聲說「安靜」，他們才拿「正眼」瞧我，各自坐好。我鼓起滿腔熱忱，先和他們「套交情」，再苦口婆心地解説我的教學計畫和目標。看著講台下一張張童稚無憂的臉龐、一雙雙黝黑發亮的眼睛，我不禁警惕自己這百年樹人的職責，極其任重道遠。

身為導師，上課之外，我每天得留守辦公桌，全時待命。曾經無比羨慕其他專任或術科老師，通常不會當導師，只要教完課程、改完作業或考卷即可準時回家。我一大清早就得趕去學校，督導學生早自習、排隊升旗、中午吃過便當午休、下午打掃教室及校園，直到學生放學後，我才迎著夕陽回家。除了批閱作業和試卷，我還得用毛筆修改作文、書法 及周記，寫得手痠僵硬。一整天下來， 自認為身強體壯，竟也累得精疲力竭，徒歎為師不易。

小男生大多好動好玩，我經常忍不住斥責那些調皮搗蛋的，但一轉身，他們又嘻皮笑臉，互相打鬧不休。或許看我面和心善好欺負、好說話，他們還給我取了個綽號，背後叫我「阿惠」，我也莫可奈何，苦笑置之。

當時有個學生常缺席，教務處建議應該拜訪家庭，我於是登門探問，家中只有一位婆婆。她告訴我，學生父母帶著孩子去做生意，明天才能回家。我這才深入了解那學生的難言之隱，幼小年紀已經在承受生活的壓力了。

日出日進，我和這班學生和平相處兩個學期。每天旁觀他們天真無邪的成長，雖然常被氣得啼笑皆非，倒是讓我這菜鳥老師學習如何指導仍未定型的中學生、聆聽他們摸索長大的心聲、同時板起面孔應付男孩的淘氣胡鬧。

放暑假前，我提議帶他們去參觀故宮，其他老師忍不住問我是否「頭殼壞掉」，居然有膽量帶小男生欣賞博物館 ？但年輕的我滿懷熱情壯志，冀望拓展他們的藝術眼界。我們搭公車從板橋晃到外雙溪，沿路邊看風景邊聊天，那是唯一一次我在學生面前卸下心防，無拘無束地開懷說笑。

影像已不再清晰的老照片，即使難以辨識，菜鳥老師的印記仍然鮮明刻畫在我的內心深處。