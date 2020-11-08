九月二十五日「上下古今」欄目，刊登一篇潘健生先生所作「蒼蠅作業」的文章，閱讀後不由得回想起一九五八年、我上初中時有關除四害、滅蒼蠅的一些情景。

那年月，全國開展愛國衛生運動，轟轟烈烈提出消滅老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子的除四害運動，其中老鼠和蒼蠅更是讓人厭惡之極。消滅老鼠的措施，是當地居委會發給每家每戶一些老鼠藥以及家庭自備的老鼠夾和老鼠籠；而消滅蒼蠅則是全民動員，中小學生也都積極參與行動。正如潘健生先生所說，蒼蠅是要交作業的。

當年我擔任班組長，每周一負責收同學們在家打的死蒼蠅，還要用火柴棍兒撥著死蒼蠅一個個地數。記得有一次，我剛打開一位同學裝有死蒼蠅的火柴盒，突然有一隻蒼蠅從盒中飛了出來，正好碰到我的額頭上，把我嚇了一跳。這隻「死裡逃生」飛走的蒼蠅當然不能算是這位同學的「戰果」，還惹得他不高興。

中午放學回家後，我把這件事說給家人聽。當我說到這隻蒼蠅從盒裡飛出來，「登」的一聲碰到我的額頭時，父親笑著說道：「啊，『登』的一聲碰到妳的額頭上了，有沒有碰個疙瘩啊？」頓時全家人笑得前俯後仰。

時間已過去了六十多年，父母和姊姊都已去世多年，可當年全家人溫馨、歡樂的情景我仍然記憶猶新、如在眼前。此時回想起來心中倍感心酸，不禁眼含熱淚。

除了老師布置的蒼蠅作業以外，有時在周日，老師還會帶領全班同學到本市西郊城牆外的大糞場去挖蠅蛹。一走近大糞場，臭味撲鼻而來，那時我們都沒有戴口罩和手套。同學們不顧難聞的異味，個個聚精會神地蹲在地上拿著準備好的小紙盒和小夾子，在乾糞堆中尋找蠅蛹。

大約到中午時分，老師才讓我們「收兵回營」。同學們個個興高采烈，排著整齊的隊伍一路高歌回到學校上交自己的「戰利品」。

轉眼六十多年過去了，當年除四害的情景仍歷歷在目。在那場轟轟烈烈、舉國上下齊動員的愛國衛生除四害運動中，自己也積極參與，作出了應有的貢獻。