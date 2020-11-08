我快九十歲了，五○年代學過的俄語歌仍深深地印在腦海裡，不時哼哼。

我一九五三年進入華東師範大學外語系，專業俄語。那正是中蘇友好的蜜月時期，俄語如日中天，系裡學俄語的有幾百人；英語奄奄一息，保留一個小班，二十人不到。

我們青春年少，很愛唱流行的俄語歌曲，學唱歌也有助於學俄語。班上文娛委員孫琴悢知道大家的心情，就盡力給同學們多教些俄語歌。為了方便，下面引用的歌名和歌詞都用漢語表達。

我們最初學的是「祖國進行曲」，這是蘇聯名作曲家杜納耶夫斯基譜的曲，歌聲深情大氣，充滿自豪感，我們都很愛唱。我也喜歡唱「貝加爾湖之歌」，那是沙俄時代的流放犯在荒涼的西伯利亞草原上的感嘆曲，我們唱著就會想起蘇武老先生在貝加爾湖邊，持節堅守十八年的情景。

那時抗美援朝尚未停息，我們唱「共青團員之歌」時，彷彿提示自己「聽吧，戰鬥的號角發出警報，穿好軍裝拿起武器……。」

隨著毛澤東到莫斯科和史達林會見，「莫斯科和北京 」響遍全國，「伏爾加河上聽見長江流水聲」這美好詞句動人心弦，但過幾年就消聲匿跡，只在需要時拿出來放一遍。

我們那時最愛唱的是「小路」和「喀秋莎」，兩者都是衛國戰爭時期戰士和家鄉戀人互相思念的歌曲。後者是蘇聯名詩人伊薩可夫斯基作詞，以他的詩譜曲的歌很多，深為大眾喜愛。「小路」的首句「一條小路曲曲彎彎細又長，一直通往迷霧的遠方」；「喀秋莎」的首句「正當梨花開遍了天涯，河上飄著柔漫的輕紗」都描繪出詩般的情景，勾起人們美好的想像。

五○年代後期，由伊薩可夫斯基作詞、杜納耶夫斯基作曲的「紅莓花兒開」流行中蘇大地。歌中的少女表白「有一位少年真使我心愛，可是我不能對他表白，滿懷的心腹話兒沒法講出來」，這種思春的心緒觸發青年人的心弦，引起同感，因而這首歌久盛不衰。類似的歌曲「誰能知道他呢」表達少女對心上人的深情思念，也受到大家的喜愛。

歌曲「在那遙遠的地方」和「太陽落在山的後邊」都廣為流傳，是深受大眾喜愛的抒情曲子。前者表達女郎對前方戀人的思念，後者表達退伍戰士在返鄉途中的心情，感嘆「通往家園的道路多麼好」，感情真摯。

畢業後，每逢老同學相遇，我們都會唱起這些當年學的俄語歌。有一次我去延安看望老同學黃光暉，一起在澡堂子洗澡，浴後我們軟綿綿地躺在通鋪上不約而同哼起老歌、用俄語交談， 旁邊的服務員感到不解，問我們是哪裡人，成了我們難忘的開心事。

五、六○年代，我們在課外活動中也常給學生教俄語歌，他們都很喜歡。到了一九六五年，我刻印的活動材料中有俄語歌曲「春天花園裡花兒真美麗」，教導主任審批時，他指著歌詞裡「春天花園裡花兒真美麗，春天的姑娘更美麗」告訴我，現在唱這樣的內容不適合了；當時「語錄」已開始流行，正處於文革前夜，我還沒有那樣的政治嗅覺，這件事使我感到氣候要變了。

七十年過去了，我年近九十，但我還是我，本性和習慣愛好都沒有什麼大改變，老了、嗓音啞了，仍不時哼哼舊曲，正如一首描述頓河哥薩克的歌曲裡唱的，「你從前是這樣，現在還是這樣」。