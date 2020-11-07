日前從媒體獲悉，大陸著名京劇表演藝術家、現代京劇「紅燈記」李玉和扮演者錢浩梁逝世。聞知此訊，我心中泛起浪花，四十八年前在廣播裡跟隨他及其他劇目演員學唱樣板戲往事，又徐徐浮現眼前。

上世紀七○年代初，大陸掀起推廣普及革命樣板戲熱潮。一時間，現代京劇「紅燈記」、「沙家濱」等劇目，輪番在廣播、劇院、電影院 播放上演，機關、廠礦甚至商業街頭，到處皆能聽到八個樣板戲主要唱段，各中小學校更是大張旗鼓學唱。

此時，我上小學五年級，記得學校除在音樂課學唱外，但凡舉行娛樂活動，都要讓學生們演唱。好多班級一到午後自習課，乾脆拋開書本大唱起革命樣板戲。

即是這時節，中央人民廣播電台在午後兩時，推出上述劇目演員教唱各自唱段節目。第一個登台便是「紅燈記」中李玉和的扮演者錢浩梁（藝名浩亮），他教唱的第一個唱段是「窮人的孩子早當家」，其雄渾激昂、字正腔圓的教唱，立刻吸引住了我，我興高采烈地跟著學唱起來。教完第一個唱段，浩亮又教唱起「渾身是膽雄赳赳」，我同樣跟著一句一句學。全劇中心唱段「雄心壯志衝雲天」讓浩亮盡展了演唱功底和技巧，而我的學唱也進入盡情忘我的程度。

浩亮教唱還未落幕，「沙家濱」郭建光扮演者譚元壽、「智取威虎山」楊子榮扮演者童祥苓、少劍波扮演者沈金波又依次走進電台，教唱起各自劇目主要唱段。我又分別變成他們的旁聽學生，每天虔誠守候收音機旁，細心聆聽學唱，而且一唱就是一個小時，最終基本學會掌握了上述演員教唱唱段。

學會了唱段，自然要努力展示。班級學習演唱時，我勇敢地到教室前做示範表演，學校組織文藝匯演，我又和同學們一起登台亮相盡展丰采。

殊不知，當時我正在長身體，接近青春期，聲帶開始變聲時，不懂一點演唱技巧，單靠大喊大叫、扯脖乾嚎，同時長期呼吸當地嚴重污染空氣，加之小家一日三餐鹹菜大醬潤喉，我的嗓子愈來愈緊，愈來愈不好受。對此，我非但沒有懸崖勒馬，反而愈加聲嘶力竭學唱，最後嗓子嘶啞了，腫脹了，發炎了，咽喉處像有一個肉團堵塞著。

到醫院求醫，醫生診斷：咽頰腫大，聲帶受損，急性咽喉炎，需消炎治療。滴進十餘瓶滴流，吞下幾包消炎藥，嗓子舒暢一些，但仍有明顯異物感。再求教醫生得知：已轉為慢性咽喉炎，以後再不能多說話和大聲唱歌了。

我這才幡然醒悟，盲目瘋狂學唱樣板戲將我的嗓子損壞了。常言道「火走一經」，隨後幾十載歲月，每到季節轉換，天氣變化，或心緒不暢，著急上火，我的嗓子便率先「感冒」，跟著引發咳嗽、發燒、最後續接上呼吸道感染。

時下，可惡的咽喉炎已陪伴我近五十載光陰，讓我遭了大半輩子罪。實言相告，每逢遭受苦痛之時，我都會從心底生發憎恨。我憎恨自己生不逢時，趕上了文化生活單調、八個樣板戲盛行年代；我憎恨兒時不更事，不曉得身體生理變化，那麼癡迷瘋狂學唱樣板戲；我也憎恨生長的家鄉，煤都盛譽下卻把空氣污染得一塌糊塗；我還憎恨棲身的小家，在我沉醉學戲時，給予我一日三餐鹹菜與大醬。