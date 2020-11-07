大巷小學培育了一代代的農家子弟，他們都成了建設國家、貢獻社會的有用人才。許多優秀孩子從小學起，一步步踏進高等學府，如清華大學、上海交通大學、中山大學、北京 航空航天大學、大連海事大學、華南理工大學、華南師範大學等名校。自己為培養家鄉子弟盡過一分心力，殊覺乃人生榮幸。

重新跨進大巷小學的門檻，是我移民美國 多年回鄉探母的一九八五年夏。與學校領導和舊同事相聚時得知，學校亟待修葺擴建，以適應新時代的變革，囑我轉告海外鄉親，為重建添磚加瓦。

返美後，我協助熱心長輩列卓伯，很快就把鄉親們近二萬美元捐款送回學校。書信往來的訊息告訴我，重建工作很順利。

一九八七年夏，在舊校舍夷平的基礎上，全都建成二層樓房，又一次舊貌換新顏。海外鄉親情繫家鄉，熱心興學的事蹟轟動一時。這次並非吃老本，鄉親們用自己的力量和創造，寫下建設家鄉的新篇章。

海外生活日久，鄉間諸事逐漸淡忘。兩年前一新移民舊友不意間談起，一九八七年重建的大巷小學已被一幢現代化的三層建築取代，傑出的農民企業家阿湛聯同阿蟲、阿活幾位小伙伴，各捐資一百萬元完成了這一「傑作」。

當年阿湛在大巷小學附設初中班讀書，我是他的班主任。一次，他來美國旅遊考察，與鄉親們歡聚的宴飲間，他清鬆恬淡地述說了一下大巷小學的近況：

隨著改革開放深入發展，鄉間人口不斷向城鎮遷入，加上「一胎化」政策的影響，小學新生人數斷崖式下降。教育主管部門評估，本區最多只可保留四所完全小學，其餘二十多所無奈只好關停。欲保留的學校只能從地點適中、交通便捷、樓舍安全、設施完善等競爭中勝出，也就是說，必須符合國家的標準。

阿湛和小夥伴們有志一同，家鄉一世紀來辦學育人的優良傳統不能丟，培養了自己的學校不能關！我們完全有能力讓大巷小學繼續發展壯大。一幅現代化設計的藍圖終獲認可，一九八七年版的大巷小學校舍徹底消失，替換的是，擁有二十幾間課室、辦公室、教研室、實驗室、圖書室的三層鋼筋水泥大樓橫空出世。

去年十月，我們一家回中國旅遊，在緊湊的行程中抽空返鄉祭拜祖先，阿湛囑咐司機務必送我們到老母校瞧一瞧。金秋艷陽映照下，我向壯美巍峨的簇新大樓送去讚嘆的注目禮，發出深情的祝福：大巷小學，百年不老。

➤➤➤幾度拆建的鄉村學校（下）